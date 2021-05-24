Son dakika: Galatasaray için çarpıcı ifadeler! "Bundan sonra Fatih Terim'in başı çok ağrıyacak!"

Fatih Terim giderse bu bazı futbolcuların da ayrılığı anlamına gelir mi, özellikle Arda Turan?

Şunu hiçbir zaman doğru bulmuyorum, oyuncular mukaveleleri teknik direktörlerle değil kulüplerle yapıyorlar. Bu tür bir taraf olma durumunun olmaması gerekir. Arda ile ilgili şöyle bir durum da var. Başkan hiçbir zaman Arda'nın dönmesini istememişti. Geçen sezon bir şekilde ikna edilerek kadroya katıldı. Tabii yönetim değişikliği olacağı için bu Fatih Hoca'dan bağımsız yeni yönetim tarafından da değerlendirilecektir. Yeni yönetimin de Arda ile çalışacağını düşünüyorum.