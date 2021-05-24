Karaman oyunu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası serüveninde alternatifli geniş bir kadro kurmak arzusunda olan Beşiktaş yönetimi, Alman ekibi FortunaDüsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman ile temaslarına yeniden başladı. 27 yaşındakisantrfor için 800 bin Euromaaş teklifinde bulunan ve 1.2 milyon Euro talebiyle karşılaşan siyah-beyazlılar, transferdeki rakipleri fiyatı arttırsa da şartları zorlamayacak. Kartal,Şampiyonlar Ligi'nde mücadelekozuyla işi bitirmeye çalışacak.