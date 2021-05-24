Karaman oyunu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası serüveninde alternatifli geniş bir kadro kurmak arzusunda olan Beşiktaş yönetimi, Alman ekibive boşa çıkan Kenan Karaman ile temaslarına yeniden başladı.ve 1.2 milyon Euro talebiyle karşılaşan siyah-beyazlılar, transferdeki rakipleri fiyatı arttırsa da şartları zorlamayacak.