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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:16 Son Güncelleme: 24.5.2021 16:19

’dan transfer açıklaması: Türkiye’de de oynamak isterim

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kenan Karaman’dan transfer açıklaması: Türkiye’de de oynamak isterim

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan milli futbolcu , Euro 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Sosyal medya hesabından "Hoşça kal deme vakti. Yolum başka yerde devam ediyor" açıklamasını yaparak takımdan ayrıldığını duyuran İstanbul Havalimanı'nda transferi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada henüz karar vermediğini belirterek Türkiye yada Avrupa'da forma giyebileceğini söyledi

TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEK İSTERİM

Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif var mı? şeklindeki soruyu cevaplandıran Karaman "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm. Türkiye'de de oynamak isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Ama dediğim gibi bakalım henüz net bir karar vermedim" dedi

MİLLİ TAKIMDA ORTAM GÜZEL

Karaman milli takımla güzel bir sürecin kendilerini beklediğini ifade ederek "Öncelikle çok seviniyorum. Kendimizi Avrupa Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli takımla büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel. Son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz"diye konuştu

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Kenan Karaman’dan transfer açıklaması: Türkiye’de de oynamak isterim
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