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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Oğulcan’ın düşüşü duygusal!

Oğulcan’ın düşüşü duygusal!
Sezonun ilk yarısında 3 gol-1 asistle Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan Oğulcan Çağlayan'ı UÇK'nın (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) cezası durdurdu. Tahkim Kurulu tarafından 6 maçlık cezası 3'e indirilen Oğulcan'ın 1.2 milyon Euro tazminatı onandı. 25 yaşındaki oyuncu, sezon için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvursa da şu an için bu parayı ödemekle karşı karşıya kaldı. Galatasaray'a 4 yıllık imza atan ve toplam 18 milyon TL garanti para kazanacak Oğulcan Çağlayan, davayı kazanamazsa tazminatını kendisi ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp her sezon Oğulcan'ın maaşında kesinti yapacak. Yıldız futbolcunun yaşadığı bu moral bozukluğu, sezonun ikinci yarısında performansına olumsuz yansıdı.

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Oğulcan’ın düşüşü duygusal!
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