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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Önce uzatacak sonra satacak!

Önce uzatacak sonra satacak!
G.Saray'da iç transferde imza sırası Christian Luyindama'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi 1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak. Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı. 1 milyon 50 bin Euro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan G.Saray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Önce uzatacak sonra satacak!
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