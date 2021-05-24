Önce uzatacak sonra satacak!

G.Saray'da iç transferde imza sırası Christian Luyindama'ya geldi. Sarı-kırmızılılar,Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı.seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan G.Saray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.