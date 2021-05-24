Önce uzatacak sonra satacak!

G.Saray'da iç transferde imza sırası Christian Luyindama'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, 8 milyonEuro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak. Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı. 1 milyon 50 binEuro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan G.Saray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.