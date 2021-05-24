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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:13

'dan transfer isteği! Patrick Etoga...

İHA
Rıza Çalımbay'dan transfer isteği! Patrick Etoga...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , ’da forma giyen 28 yaşındaki defans Patrick Etoga Atchom’u kadrosuna katmak istiyor. Çalımbay, geçtiğimiz günlerde . Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi.

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti.

Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

RIZA ÇALIMBAY BİZZAT İZLEDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu.

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Rıza Çalımbay'dan transfer isteği! Patrick Etoga...
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