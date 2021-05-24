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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Şampiyonlar Ligi müjdesi

Şampiyonlar Ligi müjdesi
İngiltere Premier Lig'de dün heyecan dolu bir final günü yaşanırken, Beşiktaş'ta da gözler bu karşılaşmalardaydı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile final oynayacak Chelsea, dün Premier Lig'de Aston Villa'ya kaybetse de Leicester City de yenildiği için ligi 4. sırada bitirdi. Beşiktaş böylece Devler Ligi'ne direkt katılma hakkını kazanmış oldu. Chelsea ilk dörtte yer almayıp Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırsaydı siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde ön eleme oynayacaktı. Ancak İngiliz ekibinin ligi 4. bitirmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Kara Kartal, ayakbastı parası + yayın gelirlerinden en az 33 milyon Euro (335 milyon TL) gelir sağlayacak.

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Şampiyonlar Ligi müjdesi
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