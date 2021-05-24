Şampiyonlar Ligi müjdesi

İngiltere Premier Lig'de dün heyecan dolu bir final günü yaşanırken, Beşiktaş'ta da gözler bu karşılaşmalardaydı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile final oynayacakBeşiktaş böylece Devler Ligi'ne direkt katılma hakkını kazanmış oldu. Chelsea ilk dörtte yer almayıp Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırsaydı siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde ön eleme oynayacaktı. Ancak İngiliz ekibinin ligi 4. bitirmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı.