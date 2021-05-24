CORNELİUS DEFTERİ KAPANDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde olan Andreas Cornelius transferinin artık rafa kalktığını belirtti. 'Cornelius dosyası kapanmıştır. O maliyeti Trabzonspor karşılayamaz' diyen başkan Ağaoğlu, "Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil" ifadelerini kullandı. Sörloth hakkında da konuşan başkan, "Leipzig, Sörloth'un kiralanmasına ya da satışına onay verse bile teklifi önce bize iletmek zorunda. Hâlâ '3-4 kulüp istiyor' deniyorsa farklı amaçlar vardır" diye konuştu.