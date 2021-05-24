Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı: Sol kanada yeni Moussa! Önce kiralanacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Garry Rodrigues, Diego Perotti ve Osayi Samuel isimlerinden beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı. Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Moussa Djenepo'nun kulübü Southampton ile temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...