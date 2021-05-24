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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:15 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:36

: Fenerbahçe transferde atağa kalktı: Sol kanada yeni Moussa! Önce kiralanacak...

Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı: Sol kanada yeni Moussa! Önce kiralanacak...

Fenerbahçe'den haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra transfer çalışmalarının başladığını ifade etmişti. Bir stoper bir sağ bek iki forvet ve bir hızlı kanat oyuncusu için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de Moussa Sow'dan sonra yine bir Moussa taraftarın sevgilisi olabilir! İşte Fenerbahçe'nin radarındaki hakkındaki kritik bilgiler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Garry Rodrigues, Diego Perotti ve Osayi Samuel isimlerinden beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı. Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Moussa Djenepo'nun kulübü Southampton ile temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE SOW'DAN SONRA BİR MOUSSA DAHA!

Bu sezonu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. Şampiyonluk için sağlam bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler Malili futbolcu Moussa Djenepo transferi için harekete geçti.

Önemli futbolcuları listesine alan Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Moussa Djenepo oldu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Southampton forması giyen Djenepo ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ!

2019 yılında Standard Liege'den Southampton'a 15.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Djenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Premier Lig'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Djenepo'yu kiralamak olduğu belirtiliyor.

Oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon Euro'nun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.

Djenepo 2018-19 sezonunda Standard Liege formasıyla 11 gol atıp, 6 asist yapmıştı.

Mali doğumlu 1998 doğumlu genç oyuncu Moussa Djenepo, yıldızını Standard Liege takımnda parlattı. Hücumun sağ ve sol kanatlarında oynayabilen Moussa, milli takımında da forma giyiyor.

Bu sezon Premier Lig'de 27 maçta forma giyen Moussa, bir gol atabildi. Djenepo ayrıca FA Cup'ta da bir gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Papiss Cisse futbolu bırakıyor, Samatta menajerine kulüp bulması talimatı verdi. Thiam'ın da eski takımı Kasımpaşa'ya gönderileceği öğrenildi.

Gustavo, Novak, Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Ferdi ve Perotti'nin de takımdaki geleceği merak konusu...

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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı: Sol kanada yeni Moussa! Önce kiralanacak...
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