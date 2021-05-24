Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz.