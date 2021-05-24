Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 24.5.2021 06:51 Son Güncelleme: 24.5.2021 07:07

: 'da şampiyonluk gecesi skandal , ve kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

haberi... 'da milli futbolcularımız , ve 'in takımı , 'i geçerek 10 yıl sonra 4. lig şampiyonluğunu yaşadı. Fransa'da ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le ilgili skandal bir karara imza atıldı. Bu arada 'Kral' Burak Yılmaz ise şampiyonluğun ardından kafa karıştıran iki paylaşıma imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

'da 'i şampiyonluğa taşıyan milli futbolcularımız , ve 'le ilgili skandal bir karara imza atıldı. Bu arada 'Kral' Burak Yılmaz ise şampiyonluğun ardından kafa karıştıran iki paylaşıma imza attı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Milli futbolcularımız , ve 'in takımı , ligin son haftasında Angers'i 2-1 yenerek tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu yaşadı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Sezon başından bu yana damga vuran performanslarıyla takımlarını şampiyonluğa taşıyan 'Bizim Çocuklar' 'in 10 yıl sonra gelen şampiyonluğunda başrol oynadı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Ligin son haftasına kadar süren yarışta son maçta Angers'ı 2-1 geçen , Ligue 1'de şampiyonluğu elde etti.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Paris Saint-Germain ise deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 83 puanla 2. sırada tamamlayabildi.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

LİLLE'İN EN SKORER OYUNCUSU BURAK YILMAZ

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol, 5 asist kaydeden , takımının en skorer oyuncusu oldu.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

32 karşılaşmada 7 gol, 4 asiste imza attı. ise 29 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

FUTBOLCULAR BİRLİĞİ, "BİZİM ÇOCUKLAR"I YOK SAYDI
'da ayın golü ve ayın oyuncusu gibi ödülleri belirleyen UNFP), sezonun ardından tepki çeken bir karara imza attı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Yılın 11'inde 'yi dize getiren 'den yalnızca 2 oyuncuya yer verildi. , ve 'i sezonun 11'ine almadı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

İşte Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin belirlediği sezonun 11'i...

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

BURAK YILMAZ PAYLAŞIMLARIYLA KAFA KARIŞTIRDI

Bu arada şampiyonluğun ardından kafa karıştıran iki paylaşıma imza attı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Önce ile fotoğrafını paylaşan Kral, "Yolun açık olsun, Allah'ım hep kalbine göre versin" yazdı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Ardından ise 'le fotoğrafında "Bundan sonraki yolun da kalbin gibi tertemiz olur inşallah aslan Zekim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

'ın bu paylaşımları sonrası ve 'in mi yoksa tecrübeli golcünün mü takımdan ayrılacağı merak konusu oldu.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

'KRAL'IN GÖZYAŞLARI

Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok gururluyuz. 'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

MAÇ SONRASI ANNESİNİ ARADI

Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Annecim şampiyon olduk valla" diyerek şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

YUSUF: HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ

Maçın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan ise "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

ZEKİ ÇELİK: HAK ETTİĞİMİZİ ALINCA BİZ

de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz" yorumunda bulundu.

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Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
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