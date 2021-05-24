Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

5. ADAY İBRAHİM ÖZDEMİR



Diğer yandan Galatasaray'da başkan adayları arasına İbrahim Özdemir de eklendi. Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan, 3 dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, yarın başkan adaylığını resmiyete dökecek. Cuma gününe kadar divan kuruluna listesini teslim etmesi beklenen ve 40 yıllık genel kurul üyesi olan Özdemir; Burak Elmas, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından göreve talip olan 5. isim oldu.