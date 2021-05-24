Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşmesi biten kaptan Arda Turan için kararını verdi. Cengiz'in tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sonrası kontrat uzatmayı gündemine bile almadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı.
Lig ve Avrupa'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası Fatih Terim gibi belirsizliğini koruyor.
"Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in, benzer düşünceye Arda Turan için de sahip olduğu ortaya çıktı.
Aslantepe-Florya savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı.
Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı Alpaslan ve Marcao'ya verdi.
Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği, hocası Fatih Terim gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.
ACİL 60 MİLYON TL ARANIYOR
Bu arada Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın öncelikle 60 milyon TL bulması gerek...
Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık sözleşme konusunda her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılı kulüp, yeni transferlerine lisans çıkartamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
40 milyon TL'ye yakın vergi borcunu transfer dönemi açılınca kapatması gereken sarı-kırmızılılar, ayrıca eski teknik deriktörü Igor Tudor'a 850 bin dolar, Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı da 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda.
Acil 60 milyon TL arayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemine sıkıntıyla girdi.
ÖNCE UZATACAK SONRA SATACAK
Öte yandan Galatasaray'da iç transferde imza sırası Christian Luyindama'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi 1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.
Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı.
1 milyon 50 bin Euro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek Luyindama'yı uzun vadede satmayı planlayan G.Saray'ın, Alpaslan Öztürk transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
5. ADAY İBRAHİM ÖZDEMİR
Diğer yandan Galatasaray'da başkan adayları arasına İbrahim Özdemir de eklendi. Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan, 3 dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, yarın başkan adaylığını resmiyete dökecek. Cuma gününe kadar divan kuruluna listesini teslim etmesi beklenen ve 40 yıllık genel kurul üyesi olan Özdemir; Burak Elmas, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından göreve talip olan 5. isim oldu.