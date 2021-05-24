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Giriş Tarihi: 24.5.2021 08:25 Son Güncelleme: 24.5.2021 08:29

: 'da 'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

haberi... Başkanı , sözleşmesi biten kaptan için kararını verdi. Cengiz'in tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sonrası kontrat uzatmayı gündemine bile almadığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

'da gelişmesi... Galatasaray Başkanı , sözleşmesi biten kaptan için kararını verdi. Cengiz'in tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sonrası kontrat uzatmayı gündemine bile almadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Sezon başında 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan , opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Lig ve Avrupa'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası gibi belirsizliğini koruyor.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

"'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan 'in, benzer düşünceye için de sahip olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Aslantepe-Florya savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı Alpaslan ve Marcao'ya verdi.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

'ın 'daki geleceği, hocası gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

ACİL 60 MİLYON TL ARANIYOR

Bu arada Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan 'ın öncelikle 60 milyon TL bulması gerek...

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Kasımpaşa'dan ve Göztepe'den 'le 3'er yıllık sözleşme konusunda her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılı kulüp, yeni transferlerine lisans çıkartamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

40 milyon TL'ye yakın vergi borcunu transfer dönemi açılınca kapatması gereken sarı-kırmızılılar, ayrıca eski teknik deriktörü 'a 850 bin dolar, transferinden dolayı da 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Acil 60 milyon TL arayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemine sıkıntıyla girdi.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

ÖNCE UZATACAK SONRA SATACAK

Öte yandan 'da iç transferde imza sırası Christian 'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro yatırım yaptığı Luyindama'nın Marcao gibi 1 yıl sonra bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

Kongolu stoperin bu sezonki performansından memnun kalmayan idareciler, "Seneye serbest kalacak. Bu şartlarda istediğimiz rakamlara satamayız. Sözleşmesini uzatmalıyız" diyerek stratejik bir karar aldı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

1 milyon 50 bin Euro ücreti 1.3 milyon Euro seviyesine çekilecek 'yı uzun vadede satmayı planlayan G.Saray'ın, transferini de bu yüzden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi, Mustafa Cengiz-Fatih Terim...

5. ADAY İBRAHİM ÖZDEMİR

Diğer yandan 'da başkan adayları arasına de eklendi. Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan, 3 dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, yarın başkan adaylığını resmiyete dökecek. Cuma gününe kadar divan kuruluna listesini teslim etmesi beklenen ve 40 yıllık genel kurul üyesi olan Özdemir; Burak Elmas, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından göreve talip olan 5. isim oldu.

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Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi
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