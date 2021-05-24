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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:33

Son dakika: EURO 2020'de yok! İspanya'dan çok sürpriz karar

Son dakika: Sergio Ramos EURO 2020'de yok! İspanya'dan çok sürpriz karar

Son dakika bilgisine göre İspanya milli takımının EURO 2020 kadrosu açıklandı! Sürpriz bir şekilde takım kaptanı , milli takım kadrosunda yer bulamadı. Teknik direktör 'nin bu kararı büyük bir sürpriz olarak yorumlanırken Ramos'un nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu. Olmo, Oyarzabal, Gaya gibi isimler kadroda yer aldı.

Fransa pasaportu da bulunan Aymetic Laporte, Sergio Ramos'un yerine milli takım kadrosuna alınan isim oldu. Laporte daha önce Fransa milli takımının formasını alt yaş kategorilerinde giymişti. Sergio Ramos'un aday kadroda yer almaması Real Madrid taraftarlarında büyük bir şaşkınlık yarattı. Real Madrid, şampiyonluk yarışını son ana kadar yürütmüş fakat Atletico Madrid'e geçilmişti.

SERGİO RAMOS EURO 2020'DE YOK!

Zlatan İbrahimovic'in ardından bir diğer dünya yıldızı Sergio Ramos, EURO 2020'de forma giyemeyecek. İspanya'nın favori olduğu turnuvada Luis Enrique, Sergio Ramos'u turnuvanın kadrosuna dahil etmedi. Pau Torres, Eric Garcia gibi isimler tercih edildi.

İŞTE İSPANYA'NIN EURO 2020 KADROSU!

Simon, De Gea, Sanchez, Gaya, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Azpılıcueta, M. Llorente, Busquets, Rodrı, Pedrı, Thıago, Koke, Fabian, Olmo, Oyarzabal, Gerard, Morata, F. Torres, Adama Traore, Sarabıa

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Son dakika: Sergio Ramos EURO 2020'de yok! İspanya'dan çok sürpriz karar
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