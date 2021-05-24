Son dakika: Sergio Ramos EURO 2020'de yok! İspanya'dan çok sürpriz karar

Fransa pasaportu da bulunan Aymetic Laporte, Sergio Ramos'un yerine milli takım kadrosuna alınan isim oldu. Laporte daha önce Fransa milli takımının formasını alt yaş kategorilerinde giymişti. Sergio Ramos'un aday kadroda yer almaması Real Madrid taraftarlarında büyük bir şaşkınlık yarattı. Real Madrid, şampiyonluk yarışını son ana kadar yürütmüş fakat Atletico Madrid'e geçilmişti.

SERGİO RAMOS EURO 2020'DE YOK!

Zlatan İbrahimovic'in ardından bir diğer dünya yıldızı Sergio Ramos, EURO 2020'de forma giyemeyecek. İspanya'nın favori olduğu turnuvada Luis Enrique, Sergio Ramos'u turnuvanın kadrosuna dahil etmedi. Pau Torres, Eric Garcia gibi isimler tercih edildi.

İŞTE İSPANYA'NIN EURO 2020 KADROSU!

Simon, De Gea, Sanchez, Gaya, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Azpılıcueta, M. Llorente, Busquets, Rodrı, Pedrı, Thıago, Koke, Fabian, Olmo, Oyarzabal, Gerard, Morata, F. Torres, Adama Traore, Sarabıa