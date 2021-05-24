Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir flaş açıklama! "Süper Lig'in 18 takımla oynanmasını planlıyoruz"

SÜPER LİG İÇİN 18 TAKIM SİNYALİ!

20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz."

1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI

"1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili sadece Fenerbahçe müracaat etmedi. Samsun'dan Ankara'ya birçok takım başvurusunu yaptı. Hukuk Kurulu ve Tahkim Kurulu ile gerekli incelemeler yapıp en yakın zamanda kararımızı açıklayacağız."