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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:54 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:00

Son dakika: TFF Başkanı flaş açıklama! "'in 18 takımla oynanmasını planlıyoruz"

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir flaş açıklama! Süper Lig'in 18 takımla oynanmasını planlıyoruz

Son dakika haberi... Başkanı , güdeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, 'in gelecek sezonlarda tekrar 18 takıma dönme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, güdeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, gelecek sezonların planlanlanmasıyla ilgili açıklamlarada bulunurken tekrar 18 takımlı Süper Lig'e dönmenin sinayalini verdi.

Nihat Özdemir'in açıklamları şu şekilde;

"Ne yapıp edip bu sezonu tamamlamalıydık. 9 kez hafta içi maç oynandı. Gelecek sezon 20 takımla 38 hafta oynanacak ve 3 defa hafta içi maçlar oynanacak. TFF 1. Lig gelecek yıl 19 takımla oynanacak. Her hafta 1 takım bay olacak.

SÜPER LİG İÇİN 18 TAKIM SİNYALİ!

20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz."

1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI

"1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili sadece Fenerbahçe müracaat etmedi. Samsun'dan Ankara'ya birçok takım başvurusunu yaptı. Hukuk Kurulu ve Tahkim Kurulu ile gerekli incelemeler yapıp en yakın zamanda kararımızı açıklayacağız."

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Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir flaş açıklama! "Süper Lig'in 18 takımla oynanmasını planlıyoruz"
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