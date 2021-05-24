Son dakika: Transferde Kerem Aktürkoğlu formülü! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a ilk teklifi yaptı...

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Galatasaray ise 1.7 milyon Euro ve geçen sezon kiralık olarak gönderilen 2 futbolcuyu bonservisiyle vermeyi teklif etti. Yapılan pazarlıklarda henüz ortak nokta bulunamazken, Galatasaray geleceğe yatırım olarak gördüğü Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'yle bir kez daha görüşecek.