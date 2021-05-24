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Giriş Tarihi: 24.5.2021 19:31 Son Güncelleme: 24.5.2021 19:41

Son dakika: Transferde formülü! Galatasaray 'a ilk teklifi yaptı...

Son dakika: Transferde Kerem Aktürkoğlu formülü! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a ilk teklifi yaptı...

Son dakika haberi... 'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, ve arasında yaşanan gerilimlerin gölgesinde yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde transferleri tamamlamayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden 'nde forma giyen için ilk teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'la aynı puanda tamamlamasına rağmen averaj farkıyla 2. bitiren Galatasaray, şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı. 1 gol farkla kaybedilen şampiyonluğun ardından Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı.

Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklayan Mustafa Cengiz, 19 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesine kadar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yeni transferleri gerçekleştirmeye çalışıyor.

Son olarak Marcao'nun sözleşmesini uzatan ve Göztepe'nin savunmacısı Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, yerli ve genç futbolculara gözünü dikti.

İLK TEKLİF YAPILDI

Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için ilk teklif, Başkent ekibine yapıldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den Galatasaray'a gelen ve performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gelecek transferleri de etkiledi.

A Spor'un haberine göre, Transferde Kerem Aktürkoğlu formülünü uygulamaya niyetli olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için tüm şartları zorlamayı planlıyor. Genç oyuncu için Keçiörengücü'yle görüşmelere başlandı. Yapılan görüşmelerde ilk talep, 3.4 milyon Euro ve sonraki satıştan %24 pay oldu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Galatasaray ise 1.7 milyon Euro ve geçen sezon kiralık olarak gönderilen 2 futbolcuyu bonservisiyle vermeyi teklif etti. Yapılan pazarlıklarda henüz ortak nokta bulunamazken, Galatasaray geleceğe yatırım olarak gördüğü Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'yle bir kez daha görüşecek.

2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Bu sezon Keçiörengücü formasıyla toplamda 36 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, sezonu 8 gol ve 5 asistle tamamladı.

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Son dakika: Transferde Kerem Aktürkoğlu formülü! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a ilk teklifi yaptı...
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