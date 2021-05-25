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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:31

Alanyaspor'da kadro zenginliği

MEHMET AL
Alanyaspor'da kadro zenginliği

'da 16 oyuncunun sözleşmesi devam ederken Süper ligin en genç futolcularına sahip olurken Aytemiz Alanyaspor bu sezon kaleci sıkıntısı yaşamayacak.

Süper Ligde 2021-2022 Futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi devam eden 16 oyuncusuyla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan sözleşmeleri devam eden oyuncular şöyle:

Kaleciler: Marafona, Serkan Kırıntılı, Cağrı Güney. Stoper: Fatih Aksoy, Tzavellas, Alpay Celebi. Sol Bek: Ahmet Gülay. Sağ bek: Tayfur Bingöl. Onlibero: Siopis. Orta saha: Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu. Sol kanat: Davidson, El Mami Tetah. Sağ kanat: Efecan Karaca ve Santrafor Babacar, bu sezon sahada mücadele edecekler.

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Alanyaspor'da kadro zenginliği
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