Alanyaspor'da kadro zenginliği

Süper Ligde 2021-2022 Futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi devam eden 16 oyuncusuyla devam edecek.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan sözleşmeleri devam eden oyuncular şöyle:
Kaleciler: Marafona, Serkan Kırıntılı, Cağrı Güney. Stoper: Fatih Aksoy, Tzavellas, Alpay Celebi. Sol Bek: Ahmet Gülay. Sağ bek: Tayfur Bingöl. Onlibero: Siopis. Orta saha: Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu. Sol kanat: Davidson, El Mami Tetah. Sağ kanat: Efecan Karaca ve Santrafor Babacar, bu sezon sahada mücadele edecekler.