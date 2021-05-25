Avrupa Ligi'nde final zamanı! Villareal'in rakibi Manchester United

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek. Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı daha verilecek.

ÖNCEKİ 4 KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı.

Şampiyonlar Ligi 2005-2006 ile 2008-2009 sezonlarında gruplarda dört kez karşılaşan taraflar, bu müsabakalarda ağları sarsamadı ve tüm maçlar, 0-0 sonuçlandı.