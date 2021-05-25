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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Bayram zamanı

MEHMET ÖZCAN
Bayram zamanı

Maaşı 400 bin Euro olan 29 yaşındaki oyuncu, senelik 5 milyon TL karşılığında 3 yıl için yapılan teklifi kabul etti, resmi imzayı bekliyor

Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, dış transferde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı. Kasımpaşa ve Göztepe'den ayrılıp serbest kalan iki oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. Galatasaray'ın yeni sezona yönelik 5. imzası da Ömer Bayram'dan geldi. Başakşehir başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan 29 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in 'kalsın' raporu üzerine tercihini Aslan'dan yana kullandı. Yeni sözleşmesi TL üzerinden yapılan tecrübeli solağa 4-5 milyon TL ödenmesi bekleniyor. Ömer Bayram'da mutlu sona ulaşan Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden ise henüz sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüpler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Terim, 28 yaşındaki oyuncunun da kalması yönünde rapor sunmuştu.

ŞARDAN ADAY OLUYOR
19 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar da artmaya başlıyor. Eski yöneticilerden Yiğit Şardan'ın aday olmak için temaslarda bulunduğu ve mevcut yönetimde 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak'ın, Şardan'ın yönetimine girebileceği iddia edildi. Başkan adayı olması için baskılarla karşılaşan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından camiadan gelen tepkiler nedeniyle kararsız kalmıştı. Şimdilik frene basan Albayrak, Yiğit Şardan ile ortak hareket etmeye de sıcak bakıyor.

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Bayram zamanı
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