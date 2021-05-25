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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:41 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:57

ve 'ın savaşı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı!

takımlarından 'ta sezonu gol 27 gole kral olarak tamamlayan , , , , ve 'ü peşine taktı.

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR
29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ İSTİYOR
Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

2016'DA ALMANYA'YA GİTTİ
Şenol Güneş tarafından Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında Karagümrük'ten Almanya'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi. (Takvim)

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı!
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