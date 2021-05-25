Fenerbahçe'de hareketli saatler! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Jose Sosa zirvesi

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, 1 Haziran'a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla kulübe her gün gidip geldiği, dün de gelecek sezon planlaması için Başkan Ali Koç'la ilk toplantısını yaptığı belirtildi.