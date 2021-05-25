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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Hareketli saatler!

Hareketli saatler!

Genç çalıştırıcının, 1 Haziran’a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla rutin bir buluşma gerçekleştirdiği belirtildi. Belözoğlu’nun geleceği ile ilgili kararı ise başkan verecek

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, 1 Haziran'a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla kulübe her gün gidip geldiği, dün de gelecek sezon planlaması için Başkan Ali Koç'la ilk toplantısını yaptığı belirtildi.

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Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili başkan Koç'un vereceği kararın beklendiği bildirildi. Bu arada Bodrum'da tatil yapan Sosa'nın, başkanın acil çağrısı üzerine İstanbul'a geldiği kaydedildi. Koç'un, bir sene daha sözleşmesi bulunan ve indirim istenen Arjantinli yıldızın düşüncesini sorduğu ifade edildi.

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