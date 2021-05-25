Hareketli saatler!

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, 1 Haziran'a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla kulübe her gün gidip geldiği, dün deEmre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili başkan Koç'un vereceği kararın beklendiği bildirildi.Koç'un, bir sene daha sözleşmesi bulunan ve indirim istenen Arjantinli yıldızın düşüncesini sorduğu ifade edildi.