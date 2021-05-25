Hareketli saatler!

Genç çalıştırıcının, 1 Haziran’a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla rutin bir buluşma gerçekleştirdiği belirtildi. Belözoğlu’nun geleceği ile ilgili kararı ise başkan verecek
Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, 1 Haziran'a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla kulübe her gün gidip geldiği, dün de gelecek sezon planlamasıiçin Başkan Ali Koç'la ilk toplantısınıyaptığı belirtildi.
JOSE SOSA ACİLEN KULÜBE ÇAĞRILDI
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili başkan Koç'un vereceği kararın beklendiği bildirildi. Bu aradaBodrum'da tatil yapan Sosa'nın,başkanın acil çağrısı üzerine İstanbul'ageldiği kaydedildi. Koç'un, bir sene daha sözleşmesi bulunan ve indirim istenen Arjantinli yıldızın düşüncesini sorduğu ifade edildi.