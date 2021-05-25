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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Kara bir leke oldu!

Kara bir leke oldu!
F.BAHÇE'NİN Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Rusya'dan talipleri olduğu ve Rubin Kazan'ın 15 milyon Euro'luk teklif sunduğu haberlerine açıklık getirdi. Başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur" ifadelerini kullandı. Ligi 3. sırada tamamlamalarını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Bunun için mutluyum."

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