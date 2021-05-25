Kara bir leke oldu!

F.BAHÇE'NİN Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Rusya'dan talipleri olduğu ve Rubin Kazan'ın 15 milyon Euro'luk teklif sunduğu haberlerine açıklık getirdi. Başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur" ifadelerini kullandı. Ligi 3. sırada tamamlamalarını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: