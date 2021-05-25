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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Kulüpler 14 yabancı istiyor

Kulüpler 14 yabancı istiyor

“Önceki karara göre 14 sözleşme yapılabilecek, sahada 8 yabancı olacaktı. Ama kulüpler yine ertelenmesini istedi. Türk oyuncuların fiyatı artıyormuş.”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçen sezonu değerlendirip yeni dönemde yapılacaklarla ilgili bilgiler verdi. beIN Sports'a konuk olan Özdemir, pandemi nedeniyle ertelenen yabancı sayısının azaltılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtip şunları söyledi: "Daha önce alınan karara göre 14 sözleşme yapılabilecek, sahada 8 yabancı oyuncu olabilecekti. Kulüpler müracaat etti ve bir yıl öteledik pandemi nedeniyle. 2020-21 sezonunda maç başına 7.2 yabancı ortalaması vardı. Beşiktaş 8.4, G.Saray 6.9, F.Bahçe 5.5 yabancı ile oynamış. Trabzon 7.1 kullanmış. Bu yıl ne olacağını görüşüyoruz. Kulüpler Birliği 14 yabancı olsun, sahada da serbest olsun dedi. Türk oyuncuların maliyetlerinin çok artacağını söylüyorlar."
1959 öncesi şampiyonluk kararı yakında
"1959 öncesi için sadece F.Bahçe değil başka takımlar da başvuru yaptı. Hukuk kurulumuz inceliyor, yakın zamanda karar verilecektir. İtiraz yolu açıktır tabii bunun da. En doğru kararı vereceğiz. Arşivlerde her şey mevcut."

OPERATÖR KONUSUNU SAVCILIK REDDETTİ
"VAR operatörü konusunu savcılığa verdik, savcı dosyayı kapattı. Fenerbahçe'nin iddiası var, bu konunun üstüne gidin dedik. Tekrar inceleniyor. Söz konusu VAR operatörü arkadaşımız, UEFA'nın da listesinde bulunuyor."

DERBİDE 452 KİŞİ VARDI!..
"Galatasaray'ın kazandığı Fenerbahçe maçıyla ilgili Galatasaray'ın şikâyeti vardı seyircilerle ilgili. 452 kişi vardı. İstanbul Emniyet Müdürü şahidimdir."

SERDAR TATLI'DAN ÇOK MEMNUNUM
"MHK, Disiplin ve Tahkim'den memnunuz. MHK'ye teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başardı MHK. Hepsinden çok memnunum. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'den çok memnunuz."

SÜPER LİG 18 TAKIMA İNECEK
"20 takımlı lig zorlu oluyor. 18 takım ideal... İki sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynatmak istiyoruz. Deplasman bölümüne de belirli oranda seyirci alacağız."

CUMHURBAŞKANIMIZA MEKTUP YAZDI
Birleşik Krallık kararı aldığı gün Chelsea ve M.City yetkilileri stadı geziyordu. Çok beğendiler. Ancak ülkeleri siyasi karar aldı. 2023'te talibiz. UEFA, ilk yönetim kurulu toplantısında bunu açıklayacak. UEFA'dan bu konu için tazminat isteyeceğiz. UEFA Başkanı Ceferin sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı. 'Bu finali alıyoruz ama seyircili daha çok maç vereceğiz' diye...

BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Bu sezon da devam!
Yabancı futbolcu meselesi sakız gibi uzayan bir sorun.. Takımların yabancılarını sağlıklı kullanamadıkları, paraları sokağa attıkları net.. Hem kulüpler hem de TFF süreci iyi yönetemedi.. Bir kararın bu kadar sık değişmesi kimseye bir şey kazandırmadı.. Sürekli sorunları ya da mevcut durumu halı altına süpürme durumu var.. Kural neyse ve nasıl bir karar alındıysa uygulanmalıdır.. Kulüplerin 'Bir sezon, bir sezon daha' demesi günü kurtarmaktır.. Yabancı sınırı, üretim politikasını engelliyor mu engellemiyor mu? Üretim varsa yasak gelsin, sayı azalsın. Aksi durum varsa, tartışmak gereksiz.. Hangi kulüp sisteme ne kadar yerli kazandırıyor? Bu sorunun yanıtını verelim önce! Önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralı devam eder. Değişeceğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği böyle istemiş. Nihat Bey, TFF kurullarını başarılı bulduğunu ifade etse de sezonun en çok tartışılan kurumu MHK olmuştur.. Burada ciddi bir öz eleştiri yapmak gerekir.. Çok başarılı hakemler olduğu kadar çok başarısız hakemler de olmuş ve ligin kaderini tayin eden hatalara imza atmışlardır. Hata olacaktır ama sistem de kendisini sorgulamalıdır. Koca bir sezonun en çok konuşulan konusu VAR ve hakemler olduysa MHK başarılı değildir.

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Kulüpler 14 yabancı istiyor
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