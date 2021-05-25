Liverpool’a döneceği iddia edilen Luis Suarez sessizliğini bozdu!

Teknik direktör Simeone, basın toplantısında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Atletico Madrid'in şampiyon olduğu bu yıl diğerlerinden farklı. Tüm dünyada, toplumda çok zor bir yıl oldu ve bu zor yıldan Atletico şampiyon çıktı. Koronavirüs, sakatlıklar, taraftarsız stadyumlar, her şey imkansız gibi gözüküyordu. Kulübümüz inanılmaz bir şekilde gelişti, büyüdü. Bu bana şampiyonluktan daha fazla bir sevinç veriyor."