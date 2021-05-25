Liverpool’a döneceği iddia edilen Luis Suarez sessizliğini bozdu!

La Liga'da şampiyon Atletico Madrid geçtiğimiz gün kupasına kavuşmuş ve taraftarlarıyla büyük coşku yaşamıştı. Ligde son haftaya kalan şampiyonluk mücadelesinde, şehrin diğer takımı Real Madrid'in 2 puan önünde tamamlayan Atletico şampiyonluk yarışını göğüsleyen takım oldu. Atletico Madrid, Valladolid karşısında 1-0 geriye düşmüş fakat maçı 2-1 kazanmayı bilmişti.
İLK SEZONUNDA 21 GOL VE 3 ASİST
Atletico formasıyla ilk sezonunu oynayan tecrübeli golcü Luis Suarez, bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan isimlerden biri olmayı başardı. Suarez bu sezon 32 maçta 21 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.
SUAREZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Liverpool'a geri döneceği iddia edilen Luis Suarez'in Atletico'da kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Liverpool Echo'nun haberine göre, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Liverpool'a transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi. Suarez, Liverpool'a gitmeyeceğini ve burada kalacağını söyledi.
İspanya'da bir televizyona konuşan Luis Suarez, "Evet, eminim. Burada kalmaya karar verdim." dedi.
"ATLETİCO'DA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"
Transfer iddialarına açıklık getiren Suarez, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım. Kulübe, Atletico'da tarih yazmak için müze duvarında yer olup olmadığını sordum." Sözlerini kullandı.
Atletico'nun başkanı Enrique Cerezo, 2022 yazında sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in takımda kalmasını istediğini ifade etti.
DİEGO SİMEONE: SUAREZ'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone'nin de "istediği kadar kalabileceğini" söyledi.
Teknik direktör Simeone, basın toplantısında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Atletico Madrid'in şampiyon olduğu bu yıl diğerlerinden farklı. Tüm dünyada, toplumda çok zor bir yıl oldu ve bu zor yıldan Atletico şampiyon çıktı. Koronavirüs, sakatlıklar, taraftarsız stadyumlar, her şey imkansız gibi gözüküyordu. Kulübümüz inanılmaz bir şekilde gelişti, büyüdü. Bu bana şampiyonluktan daha fazla bir sevinç veriyor."