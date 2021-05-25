Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe sözleri! "Her şeyi orada öğrendim"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Elemelerde I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin iyi çalıştığını aktaran Ömer Faruk, "Kampımız güzel geçiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Grupta ilk 2 maçı evimizde oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Rakiplerimiz de iyi ama kendimize güvenimiz sonsuz. Bu gruptan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Uzun zamandır Avrupa Şampiyonası'na gidememiştik. Bunu hasreti sonlandırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Takımımız çok önemli isimlere sahip. Çoğunluğu üst liglerdeki takımlarında oynuyor. Güçlü bir takımız. Başarı elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum." diye konuştu.