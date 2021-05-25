Real Madrid Luka Modric ile 1 yıl daha uzattı!

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin yenilendiği ve tarafların 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Modric de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi takımının formasını giymeye devam etmekten gururlu ve mutluyum." diye yazdı.