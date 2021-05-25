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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:48 Son Güncelleme: 25.5.2021 12:48

ile 1 yıl daha uzattı!

AA
Real Madrid Luka Modric ile 1 yıl daha uzattı!

'yı 'in ardından ikinci sırada tamamlayan ve sezonu kupasız kapatan , iç transferde harekete geçti. İspanyol devi, Hırvat yıldız 'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcu Luka Modric ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin yenilendiği ve tarafların 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Modric de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi takımının formasını giymeye devam etmekten gururlu ve mutluyum." diye yazdı.

İspanyol kulübünde 2012 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric, geçen sezon 48 maçta (35 lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası) oynadı.

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Real Madrid Luka Modric ile 1 yıl daha uzattı!
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