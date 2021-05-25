Rıdvan Yılmaz: Sergen Yalçın forma giyseydi, Ghezzal’la birlikte sezona damga vururdu

"AMACIM KARİYERİMİN SONUNA KADAR MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen Rıdvan, "Şenol Güneş hocama çok teşekkür ediyorum. Beni ilk oynatan o olmuştu, Çaykur Rizespor maçında oynamıştım. 1 sene geçirdim kendisiyle. A Milli Takım'a gitmek çok büyük bir gurur. U16'dan itibaren milli takım formasını terletiyorum. Bu benim için bir hayaldi. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Bu sene benim için hayaller senesi oldu ve bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Önümde çok daha fazla hayalim var ve inşallah onları da gerçekleştiririm. A Milli Takım'a Dorukhan abi de gidiyor. Kendisiyle konuştum. Genç olduğum için bana sahip çıkacaklardır. Çok güzel bir ortam olduğunu ve herkesin birbirini sevdiğini söyledi. İnşallah ben de o ortamın içinde kendimi kanıtlayabilirim. Önemli olan oraya gitmek değil, orada kalıcı olmak. İnşallah futbol kariyerim bitene kadar A Milli Takım formasını terletirim" diyerek duygularını aktardı.