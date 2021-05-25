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Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:36 Son Güncelleme: 25.5.2021 11:39

Şampiyon 'in kalecisi Maignan'ın yeni adresi belli oldu!

Şampiyon Lille'in kalecisi Maignan'ın yeni adresi belli oldu!

Şampiyon 'in başarılı kalecisi Maignan transfer oluyor... İtalyan basını, Lille kalecisi 'ın 'a transfer olacağını iddia etti. İtalyan medyasına göre Milan, Maignan için 15 milyon Euro ödeyecek.

Fransa liginde PSG'nin şampiyonluk hanedanına son veren Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Şampiyon takımda lige damga vuran Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa'da birer kahraman haline geldi.

LİLLE'İN KALECİSİ MAİGNAN'IN YENİ ADRESİ MİLANO!

Şampiyon Lille bu sezon ligde 23 golle en az gol yiyen takım oldu. Kalesini başarılı bir şekilde koruyan Mike Maignan, Lille'in en önemli oyuncularından olmayı başardı. Başarılı kalecinin Milano'ya transfer olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, transferlerle ilgili önemli kaynakları olan Fabrizio Romano, kaleci Mike Maignan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'a transfer olduğunu açıkladı. Fransız kalecinin sağlık kontrollerinden geçtiği ifade edildi.

Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Milan, oyuncuya 15 milyon Euro ödeyecek. Başarılı kaleci Fransa'nın EURO 2020 aday kadrosunda da yer alıyor.

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Şampiyon Lille'in kalecisi Maignan'ın yeni adresi belli oldu!
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