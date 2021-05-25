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Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:59

ne zaman oynanacak? maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl iki İngiliz takımının finale kalmayı başardığı Kupa 1 finali Portekiz’de Dragao Stadı’nda oynanacak. Tüm dünyadan futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın tarihi ise belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürüyor. Bu yıl Portekiz'de Dragao Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? İşte Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi

FİNAL NE ZAMAN?

29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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