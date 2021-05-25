Şenol Güneş o isimleri kadroya neden dahil etmediğini açıkladı! "Bu takım hepimizin takımı..."

O İSİMLERİ NEDEN DAHİL ETMEDİ?

Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Hangisini alırsınız? Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Bu takım hepimizin takımı.