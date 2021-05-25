Şenol Güneş o isimleri kadroya neden dahil etmediğini açıkladı! "Bu takım hepimizin takımı..."

EURO 2020 öncesinde A Milli Takım'la birlikte Antalya kampında bulunan Şenol Güneş, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nın İtalya'yla birlikte açılış maçını oynayacak olan A Milliler, Perşembe akşamı Azerbaycan ile EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçını yapacak.
Son dönemde milli takımda başarılı sonuçlar elde eden Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası için tercih ettiği kadroyu ve EURO 2020 hedeflerini tek tek anlattı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...
"İTALYA MAÇINI OYUN OLARAK ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
İtalya maçını oyun olarak çok önemsiyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir şey bitmeyecek. Biz gruptan çıkmak istiyoruz ama oyunumuzla bunu da göstermeliyiz.
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"
Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a da Avrupa kupalarında başarılar. Lille'in şampiyonluğuna farklı bir açıdan bakmak lazım. Biz yabancıları, bizi şampiyon yapsın diye alıyoruz, bizi çocuklar gidiyor onları şampiyon yapıyor.
O İSİMLERİ NEDEN DAHİL ETMEDİ?
Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Hangisini alırsınız? Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Bu takım hepimizin takımı.
Caner başarılı ama hücum yönüyle başarılı. Ben iki maçta Umut'u oynattım, son maçta ihtiyacım olduğu için Caner'i oynattım. Rıdvan daha mı iyi, o tartışmanın içine girmem. Ben Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm.
"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Önümüzdeki yıllarda yeniden bir kulüp takımı çalıştırmayacağını belirten Şenol Güneş, "Gelecek yıllarda kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum." diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, son olarak 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.