Sergen hoca nereye ben oraya

Ne yaparsınız yapın, her işin bir hayalivardır. Şampiyon olduk, şimdi dahafazlasını hayal edeceğiz. Bunun sınırıyoktur. Tamer Tuna ve Çağdaş Atanbize geldiğinde teknik adamlık yapmakistiyordu.O bırakmadığı süreceben de onu bırakmak istemiyorum.Duygusal bir bağımız var, o nereye giderseonunla devam etmek istiyorum.Sergen Hoca farklı bir kişilik ve karakter.Biz beraber takım arkadaşlığı da yaptık. Birbirimiziçok iyi anladığımızı ve tamamladığımızıdüşünüyorum, o da böyle düşünüyor. SergenHoca kendi haricinde bütün sorumluluğubana vermiş durumda. Sahada iki fazla gözünolması her zaman avantajdır. Bir kişininyapabileceği iş değil, 11 oyuncu oynuyor,hepsinin ayrı sıkıntısı olabiliyor. Bu özgürlüğüve güveni verdiği için de ben de ona elimdengelen yardımı yapmaya çalışıyorum.Birbirimizi çok iyitanıyoruz, konuşmadan bile anlaşma ve işlerihalletme seviyesine geliyoruz.Sergen Hoca'nın en büyük özelliklerindenbir tanesi oyuncuyu ikna edebilmesi. Buseviyeye gelmiş bir oyuncunun kötü olmaihtimali yok ancak kötü performans verebilirler.Yetenekleri ve kariyerleri var. BuradaAnadolu'da çalıştığımız takımlar da dahil.Oyunculardan psikolojik olarak dageri dönüş almak ayrı bir meziyet.İki kupanın hikâyesini deSezonbaşı ligin geç bitmesi ve ŞampiyonlarLigi ön elemesi nedeniyle çokhazırlık yapamadık. Hatta oyuncularımızınsonradan gelmiş olması bizi ŞampiyonlarLigi'nden etti. Çok zor bir dönemdebaşladığımız göreve, sezon başı ciddisıkıntılar yaşadıktan sonra takıma katılan oyuncularınform tutmasıyla birlikte ilk yarıyı lider bitirip,en son milli araya kadar iyi götürdüğümüzbir sezon oldu. Son milli aradan oyuncularımızKovid ve sakatlıklarla döndü.Şampiyonluk, yaşadığımıztüm sıkıntıları unutturdu.Tarif edilmesi çok zor. Gollerle alınabilecekbir şampiyonluktu. O gün biz hocayla odada oturamadıkheyecandan. 'Maç bir an önce gelsin, neolacaksa olsun' dedik, strese girdik. İş olarak nekadar soğukkanlı gözükseniz de stres altındayız.Bir tane maçla şampiyonluğu kazanıp kaybedebilirsiniz.diye düşündük.O yıkımı düşünmek bile insanı ürkütüyor.Tabii ki şampiyon olmak insanımutlu ediyor.Rakiplerimizin kadrosuna baktığımızda her mevkide fazla sayıda oyuncularıvardı.Oyuncuları nerede oynatırsak oynatalım bize performansverdiler. Başarının temellerinden biri debu. Sergen Hoca'nın en büyükartılarından birtanesioyuncuyu ikna edebilmesi.Oyunculara verdiği öz güven çok etkili oldu.Kadroya 3 kaleci alıyorduk, gençleri alıyorduk yine de tamamlanmıyordu.Rıdvan, sol önde N'Koudou yerine oyuna giriyordu. Kulübede atakoyuncusu kalmamıştı, mecburen oyun içi değişiklikleriyle çözüm arıyorduk.Larin ile Gökhan'ın yerini değiştiriyorduk, bu şekilde sıkışan maçlarıçözmeye çalışıyorduk.Dahakolay şampiyonluk alabileceğimizi düşünüyorduk.Oyun ve skor anlamında geriye düşmesineneden olup, iki rakibimizi ortak ettik.Bu oyuncu grubu sakatlanmasaydı,şampiyonluğuiki-üç hafta erkengetirebilirdik.Bu sezon Murat'ı hiç göremedim. Kahvaltıyı, bayramları, anneler günü, doğum günleri, özel günler hepsini unuttuk. Kazanmak için totemlerim vardı. Evden çıkmam, maça gitmem. Etmem gereken dualar var. Fanatik Beşiktaşlı olduğum için taraftar gözüyle bakıyorum. Çok üzüldüğüm, ağladığım, uykusuz kaldığım ve kızdığım maçlar da oldu. Murat'ın eve en üzgün geldiği maç Fenerbahçe beraberliği ve Galatasaray yenilgisiydi. Benim en sevdiğim oyuncu Ghezzal, 1 numaram o. Ghezzal ve Rosier'e hastayım. Josef ve Vida'yı da çok seviyorum.Şampiyonluğa çok sevindim ve o takımda babamın çalıştığını görmek daha da sevindiriciydi. Gururlandım. Televizyonda babamın sevincini görünce ben de evde yerimde duramıyordum.19 Mayıs doğum günümdü, kutlamalara denk geldi. Hayatımın en güzel günüydü. Babam Göztepe maçı sonrası aradı 'Sana doğum günü hediyem olsun' dedi. Bundan daha güzel hediye olamazdı.Murat Şahin eşinin sözleri üzerine, "Mağlup olunca telefonu açmıyor, bir gün konuşmuyor benimle, şaka değil.. 'O oynar mı bu çıkar mı' diye yorumlar da beraberinde geliyor.