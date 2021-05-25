Sergen hoca nereye ben oraya

"Tamer Tuna, Çağdaş Atan bize geldiğinde teknik adamlık yapmak istiyorlardı. Ben de isterim ama hocayla farklı bir bağım var. O bırakmadığı sürece ben de onu bırakmam" "Sergen Hoca kendi haricinde bütün sorumluluğu bana vermiş durumda. Sahada iki fazla gözün olması avantaj. Birbirimizle konuşmadan bile anlaşabilme seviyesindeyiz"
Sergen Hoca'nın yanından önemliteknik adamlar çıktı. Sizin planınız,hayalleriniz nelerdir?
Ne yaparsınız yapın, her işin bir hayalivardır. Şampiyon olduk, şimdi dahafazlasını hayal edeceğiz. Bunun sınırıyoktur. Tamer Tuna ve Çağdaş Atanbize geldiğinde teknik adamlık yapmakistiyordu. Ben de tabii ki yapmakisterim ama hocayla farklı birbağım var. O bırakmadığı süreceben de onu bırakmak istemiyorum.Duygusal bir bağımız var, o nereye giderseonunla devam etmek istiyorum. Yardımcı antrenörler hocanın yanındadurmaz ama siz 90 dakika saha kenarındaSergen Yalçın ile ayakta oluyorsunuz.Ekibi ve hocayı nasıl anlatırsınız?
Sergen Hoca farklı bir kişilik ve karakter.Biz beraber takım arkadaşlığı da yaptık. Birbirimiziçok iyi anladığımızı ve tamamladığımızıdüşünüyorum, o da böyle düşünüyor. SergenHoca kendi haricinde bütün sorumluluğubana vermiş durumda. Sahada iki fazla gözünolması her zaman avantajdır. Bir kişininyapabileceği iş değil, 11 oyuncu oynuyor,hepsinin ayrı sıkıntısı olabiliyor. Bu özgürlüğüve güveni verdiği için de ben de ona elimdengelen yardımı yapmaya çalışıyorum. SergenHoca'yla gözümü açtım, onunla bitiririzinşallah. Bizim ilişkimiz hem hoca-yardımcıhem abi-kardeş ilişkisi. Birbirimizi çok iyitanıyoruz, konuşmadan bile anlaşma ve işlerihalletme seviyesine geliyoruz.
ANTRENÖRLÜK SADECE TEKNİK-TAKTİK DEĞİLDİR
Bu sezon birçok oyuncu ikinci baharınıyaşadı. Neler yaptınız da bu başarı geldi?
Sergen Hoca'nın en büyük özelliklerindenbir tanesi oyuncuyu ikna edebilmesi. Buseviyeye gelmiş bir oyuncunun kötü olmaihtimali yok ancak kötü performans verebilirler.Yetenekleri ve kariyerleri var. Buradadevreye inandırmak ve sahaya yansıtmakgiriyor. Bunu da Sergen Hoca ve ekibi olarakbugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz,Anadolu'da çalıştığımız takımlar da dahil.Antrenörlük burada devreye giriyor, 11kişi sahaya sürün çıksın oynasın değil. İşintaktik-teknik kısmı var ve bir de psikolojikyanı var. Oyunculardan psikolojik olarak dageri dönüş almak ayrı bir meziyet.
"BİRİLERİ ÇIKAR OYNAR" SEZONUN ÖZETİ BUYDU
Bir sezonda iki kupa... Bu zaferlerinasıl anlatırsınız?
İki kupanın hikâyesini de başı, ortasıve sonu diye üçe ayırabiliriz. Sezonbaşı ligin geç bitmesi ve ŞampiyonlarLigi ön elemesi nedeniyle çokhazırlık yapamadık. Hatta oyuncularımızınsonradan gelmiş olması bizi ŞampiyonlarLigi'nden etti. Çok zor bir dönemdebaşladığımız göreve, sezon başı ciddisıkıntılar yaşadıktan sonra takıma katılan oyuncularınform tutmasıyla birlikte ilk yarıyı lider bitirip,en son milli araya kadar iyi götürdüğümüzbir sezon oldu. Son milli aradan oyuncularımızKovid ve sakatlıklarla döndü. Kalan 10 maçı 13-14 kişiyle bitirdik. Şampiyonluk, yaşadığımıztüm sıkıntıları unutturdu. Son düdük çaldığında neler hissettiniz?
Tarif edilmesi çok zor. Gollerle alınabilecekbir şampiyonluktu. O gün biz hocayla odada oturamadıkheyecandan. 'Maç bir an önce gelsin, neolacaksa olsun' dedik, strese girdik. İş olarak nekadar soğukkanlı gözükseniz de stres altındayız.Bir tane maçla şampiyonluğu kazanıp kaybedebilirsiniz."Ya olmasaydık ne olacaktı" diye düşündük.O yıkımı düşünmek bile insanı ürkütüyor.Tabii ki şampiyon olmak insanımutlu ediyor.
SAKATLIK OLMASA 2-3 HAFTA ERKEN BİTERDİ
Rakiplerinize göre kadro kısıtlıydı. İşin içinden nasıl çıktınız?
Rakiplerimizin kadrosuna baktığımızda her mevkide fazla sayıda oyuncularıvardı. Bizde ise Necip vardı. Dorukhan'ı bile sol bek oynatıpmaç kazandık. Oyuncuları nerede oynatırsak oynatalım bize performansverdiler. Başarının temellerinden biri debu. Sergen Hoca'nın en büyükartılarından birtanesioyuncuyu ikna edebilmesi. Hiçbir zaman oyuncu eksikliğini söylemedi."Birileri çıkar oynar" sözü sezonun özetlerinden bir tanesi.Oyunculara verdiği öz güven çok etkili oldu. Son haftalarda hücum oyuncularınızın birçoğu sakatlandı.Sakatlık olmasaydı şampiyonluk daha erken gelir miydi?
Kadroya 3 kaleci alıyorduk, gençleri alıyorduk yine de tamamlanmıyordu.Rıdvan, sol önde N'Koudou yerine oyuna giriyordu. Kulübede atakoyuncusu kalmamıştı, mecburen oyun içi değişiklikleriyle çözüm arıyorduk.Larin ile Gökhan'ın yerini değiştiriyorduk, bu şekilde sıkışan maçlarıçözmeye çalışıyorduk. Oynayan oynamayan herkesin katkısıvar bu sezon inanılmaz, destansı bir sezon. Dahakolay şampiyonluk alabileceğimizi düşünüyorduk.Oyun ve skor anlamında geriye düşmesineneden olup, iki rakibimizi ortak ettik.Bu oyuncu grubu sakatlanmasaydı,şampiyonluğuiki-üç hafta erkengetirebilirdik.
ŞEBNEM ŞAHİN (Eşi): Ağladığım maçlar oldu
Bu sezon Murat'ı hiç göremedim. Kahvaltıyı, bayramları, anneler günü, doğum günleri, özel günler hepsini unuttuk. Kazanmak için totemlerim vardı. Evden çıkmam, maça gitmem. Etmem gereken dualar var. Fanatik Beşiktaşlı olduğum için taraftar gözüyle bakıyorum. Çok üzüldüğüm, ağladığım, uykusuz kaldığım ve kızdığım maçlar da oldu. Murat'ın eve en üzgün geldiği maç Fenerbahçe beraberliği ve Galatasaray yenilgisiydi. Benim en sevdiğim oyuncu Ghezzal, 1 numaram o. Ghezzal ve Rosier'e hastayım. Josef ve Vida'yı da çok seviyorum.
OKAN ŞAHİN (Küçük oğlu):
Şampiyonluğa çok sevindim ve o takımda babamın çalıştığını görmek daha da sevindiriciydi. Gururlandım. Televizyonda babamın sevincini görünce ben de evde yerimde duramıyordum.
DOĞUKAN ŞAHİN (Büyük oğlu):
19 Mayıs doğum günümdü, kutlamalara denk geldi. Hayatımın en güzel günüydü. Babam Göztepe maçı sonrası aradı 'Sana doğum günü hediyem olsun' dedi. Bundan daha güzel hediye olamazdı.
KAYBETTİĞİMİZDE KONUŞMUYOR 'O OYNAR MI?' DİYE KIZIYOR
Murat Şahin eşinin sözleri üzerine, "Mağlup olunca telefonu açmıyor, bir gün konuşmuyor benimle, şaka değil.. 'O oynar mı bu çıkar mı' diye yorumlar da beraberinde geliyor.