Son dakika: Almanya'da Löw'ün yerine Hansi Flick geldi!

2006-2014 yıllarında Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olarak görev yapan Flick, ardından DFB sportif direktörlük görevine getirilmişti. 2017'de kendi isteğiyle DFB'den ayrılan Flick, 2018'e kadar Hoffenheim takımında üst yönetici olarak çalıştı.

2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, bu takımla aralarında 2 lig şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu 7 kupa kazandı.

Hansi Flick 1ay önce, sezon sonunda Bayern Münih yönetiminden 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

Bayern Münih'ten ayrılan Flick, EURO 2020'nin ardından Löw'den görevi devralacak. Almanya Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi açıklamayı da yaptı.