Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Almanya'da Löw'ün yerine Hansi Flick geldi!
Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:26 Son Güncelleme: 25.5.2021 12:39

Son dakika: 'da 'ün yerine geldi!

Son dakika: Almanya'da Löw'ün yerine Hansi Flick geldi!

Son dakika... 'da dönemi sona eriyor. Deneyimli hoca, sonrasında milli takımı bırakacağını açıklamıştı. , beklendiği gibi Löw'ün yerine 'in EURO 2020'nin ardından takımın başına geçeceğini açıkladı.

Son dakika... Almanya'dan beklenen açıklama geldi. EURO 2020 sonrasında Almanya A Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan deneyimli teknik direktör Löw'ün yerine Hansi Flick göreve geldi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Hansi Flick'in Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı belirtilerek, Flick'in 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada sözleşmenin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'ü de kapsadığı belirtildi.

Flick'in, takımı EURO 2020'den sonra Teknik Direktör Joachim Löw'den devralacağı ifade edilen açıklamada, sözleşmenin ise 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

2006-2014 yıllarında Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olarak görev yapan Flick, ardından DFB sportif direktörlük görevine getirilmişti. 2017'de kendi isteğiyle DFB'den ayrılan Flick, 2018'e kadar Hoffenheim takımında üst yönetici olarak çalıştı.

2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, bu takımla aralarında 2 lig şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu 7 kupa kazandı.

Hansi Flick 1ay önce, sezon sonunda Bayern Münih yönetiminden 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

Bayern Münih'ten ayrılan Flick, EURO 2020'nin ardından Löw'den görevi devralacak. Almanya Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi açıklamayı da yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor
Oğuz Yılmaz'ın ailesinden sitem dolu açıklama! O görüntülere "Adalet önünde görüşeceğiz" diyerek isyan ettiler!
Son dakika haberi... Milyonlara yeni kredi fırsatı: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, akşam saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek? E Devlet ile 3 bin TL - 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı
Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ödenecek? Esnafa hibe desteği 2021 e-Devlet ile başvuru ekranı!
Son dakika haberi | Coronavirüste normalleşme için 2 kritik tarih! Yeni sistem gündemde: Sinema, konser, tiyatro...
Son dakika: BioNTech’te 2. doz aşılama 12 hafta sonra
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Almanya'da Löw'ün yerine Hansi Flick geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA