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Giriş Tarihi: 25.5.2021 06:59 Son Güncelleme: 25.5.2021 07:11

: 'den yılın takası! gidiyor, o geliyor

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

haberi... yönetimi sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi koydurduğu 'la ilgili yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

'de gelişmesi... Fenerbahçe yönetimi sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi koydurduğu 'la ilgili yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bitiren transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

LAZIO'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Sarı-Lacivertli yönetim, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan 'ın sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesini koydurmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu için İtalyan kulübü 'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

Kulübü, 'ı takımı katmak için çaba sarf ederken, yönetimi ise Vedat Muriç'i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

OZAN-VEDAT TAKASI İÇİN 3 ANA TEKLİF

kulübü 17 milyon Euro karşılığında 'den satın aldıkları Vedat Muriç için, karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

1- 'ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç'in bonservisi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

2- 'ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

3- bonservisi için 16 milyon Euro nakit para ve Vedat Muriç'in kiralanması için yıllık 2.5 milyon Euro para almak.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

VEDAT DÖNMEK, OZAN GİTMEK İSTİYOR

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken, 'da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini resmen bildirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Öte yandan 'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Bu sezon kulübünde istediği performansı ortaya koyamayan Vedat Muriç ise, çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

Kosovalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor. (Ajansspor)

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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor
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