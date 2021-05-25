Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...

Fransa'da Lille'i şampiyonluğa taşıyan milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le ilgili skandal bir karara imza atıldı. Bu arada 'Kral' Burak Yılmaz ise şampiyonluğun ardından kafa karıştıran iki paylaşıma imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, ligin son haftasında Angers'i 2-1 yenerek tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu yaşadı.
Sezon başından bu yana damga vuran performanslarıyla takımlarını şampiyonluğa taşıyan 'Bizim Çocuklar' Lille'in 10 yıl sonra gelen şampiyonluğunda başrol oynadı.
Ligin son haftasına kadar süren yarışta son maçta Angers'ı 2-1 geçen Lille, Ligue 1'de şampiyonluğu elde etti.
Paris Saint-Germain ise deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 83 puanla 2. sırada tamamlayabildi.
LİLLE'İN EN SKORER OYUNCUSU BURAK YILMAZ
Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol, 5 asist kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu.
Yusuf Yazıcı 32 karşılaşmada 7 gol, 4 asiste imza attı. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
FUTBOLCULAR BİRLİĞİ, "BİZİM ÇOCUKLAR"I YOK SAYDI
Fransa'da ayın golü ve ayın oyuncusu gibi ödülleri belirleyen Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP), sezonun ardından tepki çeken bir karara imza attı.
Yılın 11'inde PSG'yi dize getiren Lille'den yalnızca 2 oyuncuya yer verildi. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i sezonun 11'ine almadı.
İşte Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin belirlediği sezonun 11'i...
BURAK YILMAZ PAYLAŞIMLARIYLA KAFA KARIŞTIRDI
Bu arada Burak Yılmaz şampiyonluğun ardından kafa karıştıran iki paylaşıma imza attı.
Önce Yusuf Yazıcı ile fotoğrafını paylaşan Kral, "Yolun açık olsun, Allah'ım hep kalbine göre versin" yazdı.
Ardından ise Zeki Çelik'le fotoğrafında "Bundan sonraki yolun da kalbin gibi tertemiz olur inşallah aslan Zekim" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın bu paylaşımları sonrası Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in mi yoksa tecrübeli golcünün mü takımdan ayrılacağı merak konusu oldu.
'KRAL'IN GÖZYAŞLARI
Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.
Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz.
MAÇ SONRASI ANNESİNİ ARADI
Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.
Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Annecim şampiyon olduk valla" diyerek şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.
YUSUF: HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ
Maçın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Yusuf Yazıcı ise "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" ifadelerini kullandı.
ZEKİ ÇELİK: HAK ETTİĞİMİZİ ALINCA BİZ
Zeki Çelik de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz" yorumunda bulundu.