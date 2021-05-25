Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...
Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:58 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:10

: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

Galatasaray'dan gelişmeleri peş peşe geliyor! Sarı kırmızılılarda bir yandan seçim süreci devam ederken bir yandan da transferler için girişimler sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de çok istediği milli futbolcuyla temasa geçti. A Spor canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, son dakika transfer gelişmesini aktardı!

... Kasımpaşa ve Göztepe ile sözleşmeleri sona eren Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, ekonomik şartlar nedeniyle bonservisi elinde bulunan isimlere yöneliyor. Uzun süredir Beşiktaş ile adı anılan milli yıldız için Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın yeni forveti olabilir...

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

ARDA TURAN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Arda Turan kesinlikle Galatasaray'da kalmak istiyor. Gelen her teklifi reddediyor. Fatih Terim ile aynı kaderi yaşıyor. Onun da durumu seçime bağlı. Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı istemiyor.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da olumsuz görüş belirtti. Burak Elmas ise kalmasından yana olduğunu ifade etti.

Fatih Terim olduğu sürece Arda Turan da Galatasaray'da devam eder.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

'ONYEKURU'NUN MENAJERİ...'

Galatasaray, bu rakamlarla Onyekuru defterini kapattı. Geçen sezon da performansından memnun kalınmamıştı. Kadıköy deplasmanı hariç katkı verememişti. Bu sezon da benzer senaryo yaşandı. Takım arkadaşları Onyekuru'nun şahsi oyunundan şikayetçi.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

4.3 milyon € opsiyonu var. Bu opsiyon kullanılmayacak. Galatasaray, Onyekuru'nun menajeriyle çalışmak istemiyor. Belhanda da gönderilince son oyuncu Onyekuru kaldı.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

SON DAKİKA: GALATASARAY KENAN KARAMAN İÇİN ATAĞA GEÇTİ!

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk... Galatasaray bu isimlerle anlaştı. İki isim de serbest durumdaydı. Galatasaray'ın transferde üstünde durduğu oyuncular genelde serbest konumdaki futbolcular.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

'CENGİZ ÜNDER İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

Cengiz Ünder transferi için iddialar var fakat ben ihtimal vermiyorum. Diagne'nin satışından gelecek bir para var ama o satış da kolay değil...

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

ÖNCELİK SOL BEK!

Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmesi sona erdi. Van Aanholt için 3 senelik teklif yapıldı. Beklemeye geçildi.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

'GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR...'

için Galatasaray'ın da bir ilgisi var. Salih Uçan gibi Türkiye'den birçok takım da Kenan'ı istiyor. Kenan Karaman transferinde her takım için şanslar eşit. Kenan da milli takım kampına katıldı. Gelecek sezon için Türkiye'de forma giyebilir.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

FALCAO VE FEGHOULİ GİDECEK Mİ?

Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılması için her yol denenecek, iki isim için de bonservis beklentisi yok.

Kenan Karaman için Galatasaray'dan atak geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyor...

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

Gedson ve Halil de birer sene daha kiralanmaya çalışılacak. Linnes ve Şener de takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

ÖMER BAYRAM KALIYOR

Başakşehir başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan 29 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in 'kalsın' raporu üzerine tercihini Aslan'dan yana kullandı. Yeni sözleşmesi TL üzerinden yapılan tecrübeli solağa 4-5 milyon TL ödenmesi bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

SON HAFTALARIN YILDIZI BELİRSİZ...

Ömer Bayram'da mutlu sona ulaşan Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden ise henüz sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüpler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Terim, 28 yaşındaki oyuncunun da kalması yönünde rapor sunmuştu.

Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...

BAŞKANLIK İÇİN BİR YENİ ADAY DAHA!

Bu arada 19 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar da artmaya başlıyor. Eski yöneticilerden Yiğit Şardan'ın aday olmak için temaslarda bulunduğu ve mevcut yönetimde 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak'ın, Şardan'ın yönetimine girebileceği iddia edildi.

Başkan adayı olması için baskılarla karşılaşan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından camiadan gelen tepkiler nedeniyle kararsız kalmıştı. Şimdilik frene basan Albayrak, Yiğit Şardan ile ortak hareket etmeye de sıcak bakıyor.

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Son dakika: Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği milli golcü için atağa geçti! Onyekuru'nun menajeri...
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