Son dakika: Galatasaray'ın gözdesine Trabzonspor kancası! Onyekuru için girişimler başladı...

Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı konuşulurken Trabzonspor iddiası geldi.
Süper Lig'in son haftalarında sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Henry Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de yeni bir kulüp aradığı vurgulandı.
Nijerya basını bordo-mavili takımın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu alamaması durumunda futbolcunun Trabzonspor'u tercih edebileceği de vurgulandı.
"ABDULLAH AVCI HENÜZ KARARINI VERMEDİ"
Transferin detaylarıyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Henry Onyekuru için bir girişim olduğunu doğruladı ancak Abdullah Avcı'nın bu transferde henüz kararını vermediğini belirtti.
Yunus Emre Sel'in açıklamaları şöyle...
Trabzonspor, Onyekuru'yu Galatasaray'a transfer olmadan önce istemişti. Ama kiralama bedelleri ve oyuncu talepleri, Trabzonspor'un o dönem limitlerinin üzerinde olduğu için bu transfer gerçekleşmemişti.
Şu sıralarda Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de bir kulüp arayışı var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor'u önerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın şu an için Onyekuru hakkında vermiş olduğu bir karar yok.
BOLASİE VE TANASE İDDİASI
İngiliz basını ise İngiltere'den ayrılma düşüncesinde olan Yannick Bolasie'nin Trabzonspor'a veya Sivasspor'a transfer olabileceğini yazdı. Oyuncuya Türkiye'den yoğun ilgi olduğunun vurgulandığı haberde İngiltere'de kalması yönünde de farklı takımlardan 32 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif olduğu iddia edildi.
Roman basınında yer alan habere göre ise hem Trabzonspor hem de Başakşehir Kulübü Florin Tanase'yi kadrosuna katmak için Steaua Bukarest'e teklifte bulundu. Bu sezon 35 yaşında 25 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
TRABZONSPOR'A MAREK HAMSİK ÖNERİSİ
Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir görüşme halinde olduğu Lucas Biglia için beklenen aşamanın henüz elde edilememesi üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler tecrübeli bir orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'i önerdi.
IFK Göteborg takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceklerini ileten menajerler, bordo-mavili takımdan ödenebilecek rakamları istediler. Trabzonspor yönetim kurulu ise teknik direktör Abdullah Avcı'ya oyuncu hakkındaki kararını sordu. Marek Hamsik'e olumsuz bakmayan Abdullah Avcı'nın ise son kararını vermediği hala Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi.