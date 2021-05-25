Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın gözdesine Trabzonspor kancası! Onyekuru için girişimler başladı...
Giriş Tarihi: 25.5.2021 18:06 Son Güncelleme: 25.5.2021 18:10

Son dakika: 'ın gözdesine Trabzonspor kancası! Onyekuru için girişimler başladı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray'ın gözdesine Trabzonspor kancası! Onyekuru için girişimler başladı...

Son dakika haberi... 'de geride kalan sezon takımın başına geçen , bordo-mavili ekipte bir ivme yakalayarak takımı alt sıralardan alarak 4. sıraya yerleştirmişti. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın transfer listesi dahilinde çalışmalarını yürütüyor. 'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bulunan Onyekuru için flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı konuşulurken Trabzonspor iddiası geldi.

Süper Lig'in son haftalarında sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Henry Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de yeni bir kulüp aradığı vurgulandı.

Nijerya basını bordo-mavili takımın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu alamaması durumunda futbolcunun Trabzonspor'u tercih edebileceği de vurgulandı.

"ABDULLAH AVCI HENÜZ KARARINI VERMEDİ"

Transferin detaylarıyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Henry Onyekuru için bir girişim olduğunu doğruladı ancak Abdullah Avcı'nın bu transferde henüz kararını vermediğini belirtti.

Yunus Emre Sel'in açıklamaları şöyle...

Trabzonspor, Onyekuru'yu Galatasaray'a transfer olmadan önce istemişti. Ama kiralama bedelleri ve oyuncu talepleri, Trabzonspor'un o dönem limitlerinin üzerinde olduğu için bu transfer gerçekleşmemişti.

Şu sıralarda Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de bir kulüp arayışı var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor'u önerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın şu an için Onyekuru hakkında vermiş olduğu bir karar yok.

BOLASİE VE TANASE İDDİASI

İngiliz basını ise İngiltere'den ayrılma düşüncesinde olan Yannick Bolasie'nin Trabzonspor'a veya Sivasspor'a transfer olabileceğini yazdı. Oyuncuya Türkiye'den yoğun ilgi olduğunun vurgulandığı haberde İngiltere'de kalması yönünde de farklı takımlardan 32 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif olduğu iddia edildi.

Roman basınında yer alan habere göre ise hem Trabzonspor hem de Başakşehir Kulübü Florin Tanase'yi kadrosuna katmak için Steaua Bukarest'e teklifte bulundu. Bu sezon 35 yaşında 25 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

TRABZONSPOR'A MAREK HAMSİK ÖNERİSİ

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir görüşme halinde olduğu Lucas Biglia için beklenen aşamanın henüz elde edilememesi üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler tecrübeli bir orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'i önerdi.

IFK Göteborg takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceklerini ileten menajerler, bordo-mavili takımdan ödenebilecek rakamları istediler. Trabzonspor yönetim kurulu ise teknik direktör Abdullah Avcı'ya oyuncu hakkındaki kararını sordu. Marek Hamsik'e olumsuz bakmayan Abdullah Avcı'nın ise son kararını vermediği hala Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor
Oğuz Yılmaz'ın ailesinden sitem dolu açıklama! O görüntülere "Adalet önünde görüşeceğiz" diyerek isyan ettiler!
Son dakika haberi... Milyonlara yeni kredi fırsatı: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Son dakika haberi | Coronavirüste normalleşme için 2 kritik tarih! Yeni sistem gündemde: Sinema, konser, tiyatro...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, akşam saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."
E Devlet ile 3 bin TL - 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı: Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek?
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'ın gözdesine Trabzonspor kancası! Onyekuru için girişimler başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA