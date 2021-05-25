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Giriş Tarihi: 25.5.2021 07:53 Son Güncelleme: 25.5.2021 08:10

: 'tan 'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

haberi... 'da başkan ve teknik direktör arasında kılıçlar çekildi. Mustafa Cengiz'in sert sözlerine Fatih Terim "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" şeklinde cevap vermişti. SABAH yazarı , bugünkü köşe yazısında Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'le ilgili çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

SABAH yazarı , 'da başkan 'in sert sözlerine "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" şeklinde cevap veren 'le ilgili çok sert ifadeler kullandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

FATİH TERİM İHRAÇ EDİLMELİ

Başkanı'na "Düşman" diyen, ölümcül hastalığıyla canı için mücadele etmeyi bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın üzerine çöken dağ gibi sorunları birer birer çözen, fiilen batmış kulübü mali açıdan düze çıkaran ve hocasının istediği hemen her futbolcuyu transfer eden, takımın rezil gidişine, en kritik anda, en kritik iki müdahaleyi yaparak (Ruhsuz, Başkan ve yönetime hakaret eden Belhanda'yı kovmak ve futbolcularına Galatasaray formasının şeref ve haysiyetini bilerek oynamalarını tokat gibi bir konuşma ile hatırlatmak)...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokan Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan son konuşmasında, hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyerek Galatasaray Başkanlık makamını hâlâ aşağılamaya ve Başkan'la dalga geçmeye devam eden derhal "kesin ihraç" talebiyle Haysiyet Divanı'na sevk edilmelidir.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Hayır... Siz Fenerli medya ile kaderlerini ve kalemlerini 'e bağlamışlara bakmayın... Dün Mevlüt Tezel kardeşim ne güzel, ne açık, ne net yazmış?. "Terim'in neredeyse çalıştığı bütün başkanlarla sorun yaşaması düşündürücü. Terim üst üste dört şampiyonluk ve UEFA Kupası'ndan sonra bile Faruk Süren ile anlaşamadı.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Fiorentina'da başarılı bir sezon geçirirken Başkan Cecchi Gori ile sonrasında Milan Başkan Yardımcısı Adriano Galliani ile de anlaşamadı. Terim, 'da sportif açıdan başarısız geçen Özhan Canaydın dönemi hariç, Ünal Aysal, Dursun Özbek ve ile de büyük sorunlar yaşadı."

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Fazlası yok, eksiği var.. Milli Takım'da iken de Federasyon başkanlarıyla sorun yaşadı. Neden? 1996-2000 yılları arasında 'a arka arkaya kazandırdığı 4 şampiyonluk ve 99-2000 sezonunda da bunu UEFA Şampiyonluğu ile taçlandırması ki, bunu tekrarlayan tek takım yok ülkemizde. Bu karizma Türkiye'yi aştı, Avrupa'ya taştı ve onu sonunda Milan'a kadar götürdü ama...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Önce Fiorentina, sonra da Milan'da kulüp başkanları ile çatışmaya düştü. Neredeyse efsane olduğu Floransa'dan ayrıldı. Milan'dan da çok kısa zamanda kovuldu. Euro 2016'da gerek futbol, gerek sonuç olarak bozguna uğrayınca Milli Takım'dan da yollandı. Ama kendi kusurlarını asla görmek gibi bir âdeti olmadığı için tüm suçu futbolculara yükledi. 'a geldiği zaman hemen bütün Türkleri tasfiye etti ve baştan sona yabancılar lejyonu kurdu. Yedekler bile yabancıydı. İçinde lider, onları da sürükleyecek gerçek Galatasaraylılar olmayınca bu lejyonerler çabuk çözüldüler...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Alaçatı olayı ve en yakın arkadaşı, ülkeye tanıttığı 100 Evler patronu Sabahattin'e üzerine hiç vazife olmayan bir sebeple kızması, altı saatlik yol Bodrum'dan gelirken bile kafasını düzeltmeyip dükkânı basması üzerine, oradaki garson ve komiler tarafından hırpalanması, Terim'in kafasını iyice dağıttı ve bir daha kendini toparlayamadı. Türkleri ve gençleri, cezalar ve sakatlıklar yüzünden elinde yeterli lejyoner kalmayınca mecburen oynattığı o kadar açıktı ki, "Bu takım senin için oynamaz Hocam" diye yazdım...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Yabancılar zaten para için oynuyorlardı, lidersiz, başıboş... Yerliler ise oynadıkları yerin esas sahibi iyileşir iyileşmez veya cezası biter bitmez, gene kulübeye döneceklerini biliyorlardı ve öyle de oluyordu. Bu takım için oynar mıydı?. Öcal Ağabeyim ve benim gibi Terim'in en yakın dostlarından Şansal Büyüka da ağır eleştiriler yapmak zorunda kaldı...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

", bu sezon 'in cezalı olduğu 6 maçta 10 puan kaybetti.
- Şam-piyonluk 2 gollük averajla kaçtığına göre, bu 10 puan define gibi değerli...
- Hoca sahada olmalıydı... Bunu başaramadı, öfkesine teslim oldu.
- Temsilci raporlarına bakınca, hocanın aldığı cezalarda açıkçası bir maksat yok. (Yani haklı cezalar aldı.)
- Ortalama mart ayında ciddi bir kaotik ortam oldu.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

- Hoca neredeyse futboldan ve sahadan koptu, dikkatini rakip kulübün başkanına, TFF'ye ve hakemlerle uğraşmaya verdi.
- Kendince yalnız kaldı, Başkan ve yöneticilerin yapması gereken idari işlerle uğraştı.
- yalnız bırakıldı mı? Evet bırakıldı. Bu yalnız kalışta kendi payı oldu mu? Evet oldu.
- Takım çok uzun bir durgunluk ve isteksizlik dönemi geçirirken, hoca futbolcuları ayağa kaldıramadı.
- Saha kenarında terden sırılsıklam olan Fatih Hoca'yı hiç alışılmadık biçimde sakin-sessiz maç izlerken gördük. Şaşırtıcıydı..."

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Terim, Bodrum'a kapandığında güya konuşmadı ama yardımcısı olmaktan öte adı geçmeyen Ümit Davala, eline verilen metni okudu ve Kulübü Başkanı'na saldırdı. Fatih'ten çıt çıkmadı gene ve de tabii... Ardından onun kadar da bilinmeyen, benim adını ve görevini ilk defa duyduğum Aslı İşliel diye biri, "'in İletişim Koordinatörü" sıfatı ile ortaya çıktı, o da eline verilen metni okuyarak Galatasaray Başkanı'nı adeta kulübe ihanetle suçladı. O rezil, o ruhsuz, o taraftarın bile artık nefret ettiği Belhanda için Fatih Terim'in ağzından, "Kimse bana 'Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım' demesin" dedi.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Yönetime hakaret ettiği için kovulan o nefretlik Belhanda, Terim'e göre "En Galatasaraylı futbolcu"ydu yani.. "En Galatasaraylısı Belhanda olan" takımın o rezil hallere düşmesi normaldi. Sonunda Başkan'ın mecbur kaldığı tokadıyla kendine gelmesi de... Terim'in sözcüsü, "Hoca, Başkan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir" demeyi de unutmadı. Şimdi, başını Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün çektiği başkan adayları "Kim kazanırsa Terim'le çalışacak" diye bir protokol imzalayıp seçim öncesi açıklama kulisleri yapıyorlar.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

Yani Başkanlık Makamı'na hakaret eden, aşağılayan Hoca'nın emrinde çalışmayı peşinen kabul ediyorlar. Bunlar başkan olacak Galatasaray'a öyle mi? Bunlar "seçildikleri halde" güya başkan olacaklar ve Galatasaray'ı kulübün paralı, maaşlı, primli elemanı yönetecek. Onunla çalışan eski Başkan Ünal Aysal'ın "Son çalışma tarihi doldu" dediği Fatih Terim'in emrine girecekler yani bu başkan(!) adayları...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan...

O zaman niye başkan oluyorsunuz beyler? Sevgili dostum Işın Çelebi'nin de bunlara katılması ve seçilirse 'le çalışacağını açıklaması, onun da asıl amacının koltuk olduğunu gösteriyor. Işın Bakanım, Işın Dostum... Talip olduğun koltuğu aşağılayan ve inatla, ısrarla özür de dilemeyen Fatih Terim'le nasıl çalışırsın, hele bi söyle bana... Ama sakın, sakın ha "Seçilmek için benim de Fatih'e yaranmam lazım" deme! Ben hayatım boyunca birisi hakkında bu kadar yanılmış olamam çünkü...

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."
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