Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."

SABAH yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" şeklinde cevap veren Fatih Terim'le ilgili çok sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
FATİH TERİM İHRAÇ EDİLMELİ
Galatasaray Başkanı'na "Düşman" diyen, ölümcül hastalığıyla canı için mücadele etmeyi bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın üzerine çöken dağ gibi sorunları birer birer çözen, fiilen batmış kulübü mali açıdan düze çıkaran ve hocasının istediği hemen her futbolcuyu transfer eden, takımın rezil gidişine, en kritik anda, en kritik iki müdahaleyi yaparak (Ruhsuz, Başkan ve yönetime hakaret eden Belhanda'yı kovmak ve futbolcularına Galatasaray formasının şeref ve haysiyetini bilerek oynamalarını tokat gibi bir konuşma ile hatırlatmak)...
Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokan Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan son konuşmasında, hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyerek Galatasaray Başkanlık makamını hâlâ aşağılamaya ve Başkan'la dalga geçmeye devam eden Fatih Terim derhal "kesin ihraç" talebiyle Haysiyet Divanı'na sevk edilmelidir.
Hayır... Siz Fenerli medya ile kaderlerini ve kalemlerini Fatih Terim'e bağlamışlara bakmayın... Dün Mevlüt Tezel kardeşim ne güzel, ne açık, ne net yazmış?. "Terim'in neredeyse çalıştığı bütün başkanlarla sorun yaşaması düşündürücü. Terim üst üste dört şampiyonluk ve UEFA Kupası'ndan sonra bile Faruk Süren ile anlaşamadı.
Fiorentina'da başarılı bir sezon geçirirken Başkan Cecchi Gori ile sonrasında Milan Başkan Yardımcısı Adriano Galliani ile de anlaşamadı. Terim, Galatasaray'da sportif açıdan başarısız geçen Özhan Canaydın dönemi hariç, Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz ile de büyük sorunlar yaşadı."
Fazlası yok, eksiği var.. Milli Takım'da iken de Federasyon başkanlarıyla sorun yaşadı. Neden? 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'a arka arkaya kazandırdığı 4 şampiyonluk ve 99-2000 sezonunda da bunu UEFA Şampiyonluğu ile taçlandırması ki, bunu tekrarlayan tek takım yok ülkemizde. Bu karizma Türkiye'yi aştı, Avrupa'ya taştı ve onu sonunda Milan'a kadar götürdü ama...
Önce Fiorentina, sonra da Milan'da kulüp başkanları ile çatışmaya düştü. Neredeyse efsane olduğu Floransa'dan ayrıldı. Milan'dan da çok kısa zamanda kovuldu. Euro 2016'da gerek futbol, gerek sonuç olarak bozguna uğrayınca Milli Takım'dan da yollandı. Ama kendi kusurlarını asla görmek gibi bir âdeti olmadığı için tüm suçu futbolculara yükledi. Galatasaray'a geldiği zaman hemen bütün Türkleri tasfiye etti ve baştan sona yabancılar lejyonu kurdu. Yedekler bile yabancıydı. İçinde lider, onları da sürükleyecek gerçek Galatasaraylılar olmayınca bu lejyonerler çabuk çözüldüler...
Alaçatı olayı ve en yakın arkadaşı, ülkeye tanıttığı 100 Evler patronu Sabahattin'e üzerine hiç vazife olmayan bir sebeple kızması, altı saatlik yol Bodrum'dan gelirken bile kafasını düzeltmeyip dükkânı basması üzerine, oradaki garson ve komiler tarafından hırpalanması, Terim'in kafasını iyice dağıttı ve bir daha kendini toparlayamadı. Türkleri ve gençleri, cezalar ve sakatlıklar yüzünden elinde yeterli lejyoner kalmayınca mecburen oynattığı o kadar açıktı ki, "Bu takım senin için oynamaz Hocam" diye yazdım...
Yabancılar zaten para için oynuyorlardı, lidersiz, başıboş... Yerliler ise oynadıkları yerin esas sahibi iyileşir iyileşmez veya cezası biter bitmez, gene kulübeye döneceklerini biliyorlardı ve öyle de oluyordu. Bu takım Fatih Terim için oynar mıydı?. Öcal Ağabeyim ve benim gibi Terim'in en yakın dostlarından Şansal Büyüka da ağır eleştiriler yapmak zorunda kaldı...
"Galatasaray, bu sezon Fatih Terim'in cezalı olduğu 6 maçta 10 puan kaybetti.
- Şam-piyonluk 2 gollük averajla kaçtığına göre, bu 10 puan define gibi değerli...
- Hoca sahada olmalıydı... Bunu başaramadı, öfkesine teslim oldu.
- Temsilci raporlarına bakınca, hocanın aldığı cezalarda açıkçası bir maksat yok. (Yani haklı cezalar aldı.)
- Ortalama mart ayında ciddi bir kaotik ortam oldu.
- Hoca neredeyse futboldan ve sahadan koptu, dikkatini rakip kulübün başkanına, TFF'ye ve hakemlerle uğraşmaya verdi.
- Kendince yalnız kaldı, Başkan ve yöneticilerin yapması gereken idari işlerle uğraştı.
- Fatih Terim yalnız bırakıldı mı? Evet bırakıldı. Bu yalnız kalışta kendi payı oldu mu? Evet oldu.
- Takım çok uzun bir durgunluk ve isteksizlik dönemi geçirirken, hoca futbolcuları ayağa kaldıramadı.
- Saha kenarında terden sırılsıklam olan Fatih Hoca'yı hiç alışılmadık biçimde sakin-sessiz maç izlerken gördük. Şaşırtıcıydı..."
Terim, Bodrum'a kapandığında güya konuşmadı ama yardımcısı olmaktan öte adı geçmeyen Ümit Davala, eline verilen metni okudu ve Galatasaray Kulübü Başkanı'na saldırdı. Fatih'ten çıt çıkmadı gene ve de tabii... Ardından onun kadar da bilinmeyen, benim adını ve görevini ilk defa duyduğum Aslı İşliel diye biri, "Fatih Terim'in İletişim Koordinatörü" sıfatı ile ortaya çıktı, o da eline verilen metni okuyarak Galatasaray Başkanı'nı adeta kulübe ihanetle suçladı. O rezil, o ruhsuz, o taraftarın bile artık nefret ettiği Belhanda için Fatih Terim'in ağzından, "Kimse bana 'Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım' demesin" dedi.
Yönetime hakaret ettiği için kovulan o nefretlik Belhanda, Terim'e göre "En Galatasaraylı futbolcu"ydu yani.. "En Galatasaraylısı Belhanda olan" takımın o rezil hallere düşmesi normaldi. Sonunda Başkan'ın mecbur kaldığı tokadıyla kendine gelmesi de... Terim'in sözcüsü, "Hoca, Başkan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir" demeyi de unutmadı. Şimdi, başını Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün çektiği başkan adayları "Kim kazanırsa Terim'le çalışacak" diye bir protokol imzalayıp seçim öncesi açıklama kulisleri yapıyorlar.
Yani Galatasaray Başkanlık Makamı'na hakaret eden, aşağılayan Hoca'nın emrinde çalışmayı peşinen kabul ediyorlar. Bunlar başkan olacak Galatasaray'a öyle mi? Bunlar "seçildikleri halde" güya başkan olacaklar ve Galatasaray'ı kulübün paralı, maaşlı, primli elemanı Fatih Terim yönetecek. Onunla çalışan eski Başkan Ünal Aysal'ın "Son çalışma tarihi doldu" dediği Fatih Terim'in emrine girecekler yani bu başkan(!) adayları...
O zaman niye başkan oluyorsunuz beyler? Sevgili dostum Işın Çelebi'nin de bunlara katılması ve seçilirse Fatih Terim'le çalışacağını açıklaması, onun da asıl amacının koltuk olduğunu gösteriyor. Işın Bakanım, Işın Dostum... Talip olduğun koltuğu aşağılayan ve inatla, ısrarla özür de dilemeyen Fatih Terim'le nasıl çalışırsın, hele bi söyle bana... Ama sakın, sakın ha "Seçilmek için benim de Fatih'e yaranmam lazım" deme! Ben hayatım boyunca birisi hakkında bu kadar yanılmış olamam çünkü...