Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e şok sözler! "Hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan..."

Terim, Bodrum'a kapandığında güya konuşmadı ama yardımcısı olmaktan öte adı geçmeyen Ümit Davala, eline verilen metni okudu ve Galatasaray Kulübü Başkanı'na saldırdı. Fatih'ten çıt çıkmadı gene ve de tabii... Ardından onun kadar da bilinmeyen, benim adını ve görevini ilk defa duyduğum Aslı İşliel diye biri, "Fatih Terim'in İletişim Koordinatörü" sıfatı ile ortaya çıktı, o da eline verilen metni okuyarak Galatasaray Başkanı'nı adeta kulübe ihanetle suçladı. O rezil, o ruhsuz, o taraftarın bile artık nefret ettiği Belhanda için Fatih Terim'in ağzından, "Kimse bana 'Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım' demesin" dedi.