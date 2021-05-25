Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başaran Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği konusunda belirsizlik sürerken, İtalyan basını ise milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Serie A'da sezonu Napoli'nin puan kaybetmesiyle 4. tamamlayan Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.
9 yıllık şampiyonluk serisi Inter tarafından sona erdirilen Torino ekibi takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.
RONALDO KALACAK MI, GİDECEK Mİ?
Juventus'ta en büyük soru işareti ise Cristiano Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı...
Portekizli yıldız sakatlığı olmamasına rağmen Bologna ile oynanan ligin son maçında forma şansı bulamamıştı.
VEDA SİNYALİ VERDİ
Ronaldo maçın ardından yaptığı açıklamada "Hiçbir şey kazanmanın kolay olmadığı bir ülkede, İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve Serie A Gol Krallığı'nı getirdikleri zorluklara rağmen kazanmak beni mutlu ediyor.
Hiçbir şey oynadığım ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım kulüplerin taraftarlarına keyif verdiğimi, bilme hissiyle kıyaslanamaz.
Bunun için çalışıyorum ve bu beni hareket geçiren şey. Son güne kadar da peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkürler. Birlikteyiz" ifadeleriyle veda sinyali vermişti.
"MERİH DEMİRAL AYRILMAK İSTİYOR"
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Merih Demiral önümüzdeki yaz Torino'dan ayrılabilir.
Haberde milli futbolcumuzun geçen sezon aldığı sürelerden memnun olmadığının altı çizildi.
BU SEZON 15 MAÇTA OYNADI
23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de başka bir takıma gitmesi durumunda daha fazla maaş kazanabileceği belirtildi.
JUVENTUS DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR
5 Şampiyonlar Ligi, 4 kez de İtalya Kupası'nda forma giyen milli futbolcumuz 1 asistle imza attı.
Haberde ayrıca Juventus'un da Merih Demiral'dan gelecek yüksek bir bonservis ücreti sebebiyle transfere sıcak baktığı ifade edildi.