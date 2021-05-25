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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:51 Son Güncelleme: 25.5.2021 12:59

: ve için bomba iddia! derken...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

haberi... vizesi almayı başaran transfer çalışmalarına başladı. ekibinde 'nun geleceği konusunda belirsizlik sürerken, İtalyan basını ise milli futbolcumuz 'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

vizesi almayı başaran 'ta 'nun geleceği konusunda belirsizlik sürerken, İtalyan basını ise milli futbolcumuz 'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

'da sezonu Napoli'nin puan kaybetmesiyle 4. tamamlayan , 'ne gitmeye hak kazanmıştı.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

9 yıllık şampiyonluk serisi Inter tarafından sona erdirilen ekibi takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

RONALDO KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

'ta en büyük soru işareti ise 'nun takımda kalıp kalmayacağı...

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Portekizli yıldız sakatlığı olmamasına rağmen Bologna ile oynanan ligin son maçında forma şansı bulamamıştı.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

VEDA SİNYALİ VERDİ

Ronaldo maçın ardından yaptığı açıklamada "Hiçbir şey kazanmanın kolay olmadığı bir ülkede, İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve Gol Krallığı'nı getirdikleri zorluklara rağmen kazanmak beni mutlu ediyor.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Hiçbir şey oynadığım ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım kulüplerin taraftarlarına keyif verdiğimi, bilme hissiyle kıyaslanamaz.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Bunun için çalışıyorum ve bu beni hareket geçiren şey. Son güne kadar da peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkürler. Birlikteyiz" ifadeleriyle veda sinyali vermişti.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

"MERİH DEMİRAL AYRILMAK İSTİYOR"

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta milli futbolcumuz 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; önümüzdeki yaz 'dan ayrılabilir.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Haberde milli futbolcumuzun geçen sezon aldığı sürelerden memnun olmadığının altı çizildi.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

BU SEZON 15 MAÇTA OYNADI

23 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de başka bir takıma gitmesi durumunda daha fazla maaş kazanabileceği belirtildi.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

, formasıyla bu sezon ligde yalnızca 15 maçta forma giyebildi.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

JUVENTUS DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

5 , 4 kez de İtalya Kupası'nda forma giyen milli futbolcumuz 1 asistle imza attı.

Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...

Haberde ayrıca 'un da 'dan gelecek yüksek bir bonservis ücreti sebebiyle transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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Son dakika: Juventus ve Merih Demiral için bomba iddia! Cristiano Ronaldo derken...
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