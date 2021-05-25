Son dakika: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Lazio'nun yanıtını ilk kez Sabah Spor'a açıkladı...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK!

Aziz yıldırım cephesi çok net. Aziz Yıldırım kesinlikle aday olmayacak. Etrafından birçok dedikodu var. Ama Aziz Yıldırım'ın çevresinden de bir hazırlık olmadığını biliyorum.

Fenerbahçe'de kupasızlık devam ediyor. Bundan dolayı bir şikayet var. Toplanan 10 tane kongre üyesi, Aziz Yıldırım'a gidip "Bize destek verin aday çıkaralım" dedikleri oldu. Ama Aziz Yıldırım bu anlamda müdahil olmayacak. Belki Aziz Yıldırım yönetimle ilgili yönetimini tarzıyla alakalı açıklama yapabilir fakat seçimin aktif isimlerinden biri olmayacak.