Son dakika: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Lazio'nun yanıtını ilk kez Sabah Spor'a açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de eski başkanlardan Aziz Yıldırım seçimde aday olacak mı? Rudi Garcia, Löw gibi isimlerin adı geçse de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam etmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Ali Koç'un Ozan Tufan hakkında söylediği sözleri açıkladı. Vedat Muriqi için bekleyişini sürdüren Fenerbahçe taraftarına Lazio'nun cevabı da ilk kez Sabah Youtube kanalında açıklandı!
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AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK!
Aziz yıldırım cephesi çok net. Aziz Yıldırım kesinlikle aday olmayacak. Etrafından birçok dedikodu var. Ama Aziz Yıldırım'ın çevresinden de bir hazırlık olmadığını biliyorum.
Fenerbahçe'de kupasızlık devam ediyor. Bundan dolayı bir şikayet var. Toplanan 10 tane kongre üyesi, Aziz Yıldırım'a gidip "Bize destek verin aday çıkaralım" dedikleri oldu. Ama Aziz Yıldırım bu anlamda müdahil olmayacak. Belki Aziz Yıldırım yönetimle ilgili yönetimini tarzıyla alakalı açıklama yapabilir fakat seçimin aktif isimlerinden biri olmayacak.
Ali Koç, basın toplantısında 3 yıl daha istediğini söyledi. İlk aday olduğunda da en az 6 yıl kalmak istediğini söylemişti. Ama 3 yıl içinde istenilen hedefler olmadı. Diğer kulüplerde de başkanlar değişti ama bunlar bahane değil. Başarısız geçen bir 3 yıl var.
"ALİ KOÇ'A KARŞI RAKİP ÇIKMAYACAK"
Şu anda Ali Koç tek aday ve yüksek ihtimalle tek aday olarak seçime girecek. Ali Koç'un karşısına güçlü bir adayın çıkacağını düşünmüyorum. Çok konuşulan isimler var. Mehmet Ali Aydınlar… Adaylığını düşünmüyorum. Saadettin Saran aynı şekilde Ali Koç'un karşısına çıkmam dedi. Kısacası Ali Koç'un tahtını sallayacak biri isim çıkacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin başkanı belli gibi ve sürpriz olmazsa Ali Koç 3 yıl daha devam edecek.
FENERBAHÇE'DEKİ BORCUN ALTINA GİRMEK KOLAY DEĞİL
Fenerbahçe'de bu kadar borcun altına da girmek kolay değil. Ali Koç'un bu konuda hakkını verelim. Kendi yaptığı hibe var. Sportif anlamda başarı gelmeyince mali başarı da gelmiyor. Fenerbahçe bu durumdan yıllardır yoksun. Şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışıyor. Bu işin altından da Ali Koç'tan başkası zor çıkar diyebilirim.
EMRE BELÖZOĞLU KALACAK MI?
Emre Belözoğlu yaz tatilini bitirdi. Ali Koç'la yapılacak olan görüşmeyi bekliyoruz. Görüşmede bir rapor sunulacak. Geçen yıl neler yapıldı, neler yanlış yapıldı gibi. Bunları içeren bir rapor.
Emre Belözoğlu şu an hem sportif direktör hem de teknik direktör. Ali Koç bununla ilgili kararını da bu rapora göre karar verecek.
Gerçeklere bakınca bence Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile bir yıl daha devam edecek. Kararın en geç Perşembe günü verileceğini düşünüyorum fakat bu resmi olarak açıklanmaz gibi. Seçim var sonuçta. Kongreye saygı açısından. Kulüpten alınan sinyal bu bence. Emre Belözoğlu ile devam edilecek.
'YABANCI HOCA ÇOK ZOR'
Fenerbahçe için yabancı teknik direktör iddiaları var evet. Yüksek maaş istiyor. Birçok problemle karşılaşılabiliyor. Yabancı hocanın istediği pahalı futbolcuları alamazsınız. Eskisi kadar transfer paraları yok artık. Bu konuda yabancı hocayla zor olduğunu düşünüyorum.
BU SEZONUN TABLOSUNDAN EROL BULUT, EMRE BELÖZOĞLU, OYUNCULAR VE ALİ KOÇ SORUMLU
Emre Belözoğlu'nun 10 maçtaki performansı gayet iyi. Fakat Fenerbahçe sezonu 3. Bitirdi. Bundan Erol Bulut'un, Emre Belözoğlu'nun, oyuncuların ve Ali Koç'un yani hepsinin etkisi var. Emre, büyük takım antrenörü profili çizdi diyebilirim. Mesut'u kullandı. Valencia'yı santrafor yaptı. Gustavo-Sosa değişikliğini yaptı. Genel olarak skorlardan ve sıralamadan bağımsız olarak Emre Belözoğlu'nun iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum.
EMRE ÇOK TECRÜBELİ BİR FUTBOLCU AMA ÇOK DA TECRÜBESİZ BİR HOCA
Hala şüphelerim var. Şöyle, Emre çok tecrübeli bir futbolcu fakat çok tecrübesiz bir teknik direktör. Oturtmaya çalıştığı felsefenin çok ciddi arızaları var. Elindeki kadroya bakarak söylüyorum. Fenerbahçe çünkü çok ciddi ayrıntılarla kazandı maçlarını Emre ile. Emre Belözoğlu için henüz yolun çok başı. Yolu açık. Sportif direktör olarak çok transfer yaptı. Onlara dokunmaya çalıştı. Uzun vadede Fenerbahçe'ye hizmet vereceğinin sinyalini verdi. Bu yüzden bir yıl daha devam kararı bana doğru geliyor.
Bununla birlikte Fenerbahçe Sivas maçını kazansaydı belki şampiyon olacaklardı. Sivas maçı her şeyi değiştirdi. Taraftarlar Emre Belözoğlu'na çok inanmıştı.
Fakat Fenerbaçhe'de şöyle bir durum var: Guardiola bile gelse ilk sezonunda kupa kazanamadığı taktirde hemen eleştirilir. Fenerbahçe camiasında artık bu çok normal. Başarı ve kupa isteniyor. Sonuçta futbol sonuç için oynanan bir oyun.
EMRE BELÖZOĞLU VE GUSTAVO PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR? GUSTAVO KALACAK MI?
Geçen sene de Gustavo'nun transferi gündeme gelmişti. Başkan, Gustavo'yu çok seviyor. Emre Belözoğlu teknik direktör olarak devam ederse Gustavo yine ideal 11'de Gustavo'ya yer vermez. Takımın bir parçası olabilir belki ama ana kadroda yer almaz gibi.
Gustavo çok değerli bir oyuncu. Gustavo'nun kariyerini saymaya gerek yok. Ama kulübede oturacak biri değil. Ya başrol olur ya da hiç olmaz. Arası olmaz bunun. Bir de bunu ekonomik boyutu var. Yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaşı var. Fenerbahçe'de en yüksek maaş alan oyunculardan biri. Oynamayacaksa bu paraları vermenin anlamı kalmaz.
Gustavo kulübede kalırsa bu takımda devam etmez. Bu yüzden ayrılık ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
OZAN TUFAN İÇİN 20 MİLYON EURO...
Ozan Tufan satılmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sözleşmesinde 20 milyon Euro madde var. Bunu birisi öder alır orası ayrı. Pazarlık yapalım 10 milyon Euro falan. Bu söz konusu olamaz. 20 milyon Euro veren çıkmazsa Ozan Tufan 1 yıl daha Fenerbahçe'de…
LAZİO VEDAT MURİÇ'İ KİRALAYACAK MI?
Vedat Muriç'i çok severim hemşehriyiz. İnşallah Lazio'da başarılı olur. Çok hırslı. Ama Lazio'da istediği havayı bulamadı. Fenerbahçe Muriç'i çok istiyor. Bence Muriç de Fenerbahçe'yi çok istiyor. Muriç'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil.
Çünkü bir oyuncuyu alıp geri verdiğinizde oyuncunun değerini düşürmüş olursunuz. Lazio bunu yapmaz. O yüzden kiralama konusunda Fenerbahçe iyi bir seçenek değil Lazio için. Onlar da öyle düşünüyor zaten.
KANAT OYUNCUSU ARANIYOR...
Diğer bölgeler için yoğun bir transfer olmayacak. Geçen yıl ki gibi olmaz. Stoper, sağ bek, sol bek, orta alana bir yerli oyuncu olabilir. Kanat oyuncusu çok net aranıyor. Ve santrfor. Belki 2 tane forvet. Takviye yapılacak takıma bu net. Fakat çok belirsizlik Fenerbahçe'de teknik direktör ve başkan net değil. Ama bir A Planı var.