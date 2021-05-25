‘Stadın isim hakkı için sponsorumuz hazır’

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, A Para'da canlı yayın konuğu oldu ve projelerini anlattı. Elmas şöyle konuştu: "Dijitalleşmeye önem veriyoruz. Emlakprojelerimiz de var.Kemerburgaz'la ilgiliplanlarımız da hazır.TT Stadı'nın yanınabasketbol salonuyapacağız. Geçmiş dönemde verilen sözlerin tutulmaması taraftarlarımızda güven kaybına sebep oldu. Biz tutamayacağımız sözleri vermiyoruz. 2 sponsorla ön anlaşma yaptık. Stadın isim hakkı da 31Mayıs'ta doluyor, uluslararasıbir firmaylael sıkıştık. Türkiye'dedaha önce böyle biranlaşma yapılmadı."