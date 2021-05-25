Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Stadın isim hakkı için sponsorumuz hazır’
Giriş Tarihi: 25.5.2021

‘Stadın isim hakkı için sponsorumuz hazır’

‘Stadın isim hakkı için sponsorumuz hazır’
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, A Para'da canlı yayın konuğu oldu ve projelerini anlattı. Elmas şöyle konuştu: "Dijitalleşmeye önem veriyoruz. Emlak projelerimiz de var. Kemerburgaz'la ilgili planlarımız da hazır. TT Stadı'nın yanına basketbol salonu yapacağız. Geçmiş dönemde verilen sözlerin tutulmaması taraftarlarımızda güven kaybına sebep oldu. Biz tutamayacağımız sözleri vermiyoruz. 2 sponsorla ön anlaşma yaptık. Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla el sıkıştık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, akşam saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ödenecek? Esnafa hibe desteği 2021 e-Devlet ile başvuru ekranı!
Oğuz Yılmaz'ın ailesinden sitem dolu açıklama! O görüntülere "Adalet önünde görüşeceğiz" diyerek isyan ettiler!
Son dakika haberi: Koronavirüs son durum tablosu 24 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi
Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Annesini satırla doğradı, kafasını kesip tencereye koydu
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!
Hibe desteği başvurusu yap: 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?
İstanbul'daki otelde skandal! Ekipler bile şaşırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Stadın isim hakkı için sponsorumuz hazır’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA