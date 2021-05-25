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Giriş Tarihi: 25.5.2021 22:12 Son Güncelleme: 25.5.2021 22:15

'un yeni transferlerine coşkulu karşılama!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un yeni transferlerine coşkulu karşılama!

’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 31 yaşındaki sağ bek , kente geldi. Taraftarların coşkulu karşılaması karşısında şaşıran oyuncular ve eşleri bu durum hakkında yetkililerden hemen bilgi aldılar.

Trabzonspor'u her konuda anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'a geldi. İtalya'dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı. İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

Gervinho ile Peres'in havalimanından ayrıldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne getirildikleri öğrenilirken oyuncuların kendilerini karşılayan kulüp yetkililerine, "Taraftarlar hep böyle mi?", "Bu coşku tribünde de yaşanıyor mu?" gibi sorular sorduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'un yeni transferlerine coşkulu karşılama!
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