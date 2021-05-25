Trabzonspor'un yeni transferlerine coşkulu karşılama!

Trabzonspor'u her konuda anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'a geldi. İtalya'dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı. İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

Gervinho ile Peres'in havalimanından ayrıldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne getirildikleri öğrenilirken oyuncuların kendilerini karşılayan kulüp yetkililerine, "Taraftarlar hep böyle mi?", "Bu coşku tribünde de yaşanıyor mu?" gibi sorular sorduğu öğrenildi.