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Giriş Tarihi: 25.5.2021 13:23 Son Güncelleme: 25.5.2021 13:23

UEFA'dan dev final için seyirci kararı! 'ne...

AA
UEFA'dan dev final için seyirci kararı! Şampiyonlar Ligi'ne...

'nde 29 Mayıs Cumartesi günü 'in şehrinde İngiltere'nin ile takımları arasında oynanacak final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.

İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

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UEFA'dan dev final için seyirci kararı! Şampiyonlar Ligi'ne...
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