Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! 'Emre Belözoğlu yeni hoca için tehdit olabilir'

Yeniden seçilse bile ilk seçildiğindeki kredibilitesi olmayan bir başkan olarak görevine devam edecek. Tribünlerin dolmasıyla ilk başarısızlıkta başkan adına homurtuların yükseleceğini söylemek sürpriz değil. Tüm bu şartlar Emre Belözoğlu'nun en azından içinde bulunulan şartlara hakim birisi olarak devamı noktasında pozitif bir bakış açısı yaratabilir. Teknik adam mı sportif direktör olarak devam mı noktası da ayrı bir tartışma konusu. Teknik direktör olarak devam ederse sıkıntı olmaz. Ama sportif direktör olursa altındaki teknik adam için tehdit olacağı için problem yaşanacaktır.