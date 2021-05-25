Yusuf Yazıcı'nın babası SABAH SPOR'a konuştu: "Türk bayrağını görünce..."

HERKESE ÖRNEK OLDU

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi. "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" diyen Doğan şöyle devam etti: "Altyapıdaki arkadaşlara yolun sonunun nereye varabileceğini gösteren güzel bir örnek. Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.

YAZICI: BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA INANALIM

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslendi. "Bu ülkenin çocukları daha nice hayalleri gerçek yapacak. Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek, 'Biz daha iyisini yaparız' dedirtebilmek" ifadelerini kullandı.