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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:23 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:47

'nın babası SABAH SPOR'a konuştu: "Türk bayrağını görünce..."

YUNUS EMRE SEL
Yusuf Yazıcı'nın babası SABAH SPOR'a konuştu: Türk bayrağını görünce...

Fransa'da 'in şampiyon olmasından sonra Avrupa basını ve Türkiye başta olmak üzere , ve 'i konuşmaya devam ediyor. Ortaya koydukları başarı onları Fransa'da birer kahraman yaptı. Maçı Milli Takım forması ile oğlunun formalarının tam önünde izleyen baba İsmail Yazıcı, zaferin sonrasında duygusal anlar yaşarken “Türk bayrağını sırtında görünce gurur duyduk” dedi.

Fransa liginde PSG'nin şampiyonluk hanedanına son veren Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Şampiyon takımda lige damga vuran Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa'da birer kahraman haline geldi.

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin zirveye çıkmasındaki kilit isimler SABAH SPOR'a konuştu. Milli oyuncunun babası İsmail Yazıcı, "Hayallerini yaşıyor, biz de onunla mutlu oluyoruz" dedi.

Bir baba olarak tarif edilemez mutluluk yaşadığını da vurgulayan Yazıcı, "Maça 11'de başlaması ve devamında şampiyon olmalarını ailece soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık ve duygusallaştık. Ben de milli formayı giyerek maçı takip etmiştim. Hemen bizi aradı ve sevincini yaşadı, 'Başardık' dedi. Hayallerini gerçekleştirmek istiyordu ve bir bölümünü başardı" diye konuştu.

AĞABEY YAZICI: HEP DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı, "Bu önemli zafer Yusuf'un hayal ettiği ve hedeflediği şeylerin sadece bir bölümü. O hep çalışıyor ve hep daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci de "Çok hırpalandı çok üzüldü. Ama hayaller için bazen sevdiklerini de üzeceksin; üzdü belki ama gelecek adına çok büyük adım attı. İnanılmaz bir gurur yaşadık. Bayrağı sırtında koşmaya başladığı zaman ağladım" dedi.

HERKESE ÖRNEK OLDU

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi. "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" diyen Doğan şöyle devam etti: "Altyapıdaki arkadaşlara yolun sonunun nereye varabileceğini gösteren güzel bir örnek. Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.

YAZICI: BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA INANALIM

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslendi. "Bu ülkenin çocukları daha nice hayalleri gerçek yapacak. Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek, 'Biz daha iyisini yaparız' dedirtebilmek" ifadelerini kullandı.

FORMAYI ÇIKARMADI

Yusuf Yazıcı'nın babası İsmail Yazıcı oğlunun formasını maç boyunca bir an olsun çıkarmadı.

CANIM ÜLKEM

Burak Yılmaz, "Canım ülkem, güzel ülkem sana selam olsun. Biz görevimizi yaptık" yorumunda bulundu.



L'EQUİPE: BAŞARININ MİMARI BURAK YILMAZ

FRANSA basını, Lille'in şampiyonluğunu üç oyuncumuzun katkısını da anlatarak duyurdu. İşte detaylar:

L'EQUIPE: "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti."

RMC SPORT: "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos."

LE FIGARO: "Burak Yılmaz golleriyle, Lille'i şampiyonluğa götürdü."

FRANCE INFO: "PSG baskısına rağmen Lille şampiyon oldu.
Burak takımını sırtladı."

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Yusuf Yazıcı'nın babası SABAH SPOR'a konuştu: "Türk bayrağını görünce..."
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