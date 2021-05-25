Yusuf Yazıcı'nın babası SABAH SPOR'a konuştu: "Türk bayrağını görünce..."

Fransa liginde PSG'nin şampiyonluk hanedanına son veren Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Şampiyon takımda lige damga vuran Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa'da birer kahraman haline geldi.
Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin zirveye çıkmasındaki kilit isimler SABAH SPOR'a konuştu. Milli oyuncunun babası İsmail Yazıcı, "Hayallerini yaşıyor, biz de onunla mutlu oluyoruz" dedi.
Bir baba olarak tarif edilemez mutluluk yaşadığını da vurgulayan Yazıcı, "Maça 11'de başlaması ve devamında şampiyon olmalarını ailece soluksuz izledik ama en son da onu Türk bayrağı ile görünce gururlandık ve duygusallaştık. Ben de milli formayı giyerek maçı takip etmiştim. Hemen bizi aradı ve sevincini yaşadı, 'Başardık' dedi. Hayallerini gerçekleştirmek istiyordu ve bir bölümünü başardı" diye konuştu.
AĞABEY YAZICI: HEP DAHA FAZLASINI İSTİYOR
Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı, "Bu önemli zafer Yusuf'un hayal ettiği ve hedeflediği şeylerin sadece bir bölümü. O hep çalışıyor ve hep daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı dönemdeki hocası şimdi ise menajeri olan Adem Cebeci de "Çok hırpalandı çok üzüldü. Ama hayaller için bazen sevdiklerini de üzeceksin; üzdü belki ama gelecek adına çok büyük adım attı. İnanılmaz bir gurur yaşadık. Bayrağı sırtında koşmaya başladığı zaman ağladım" dedi.
HERKESE ÖRNEK OLDU
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf'un altyapıdaki herkese büyük bir örnek olduğunu söyledi. "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" diyen Doğan şöyle devam etti: "Altyapıdaki arkadaşlara yolun sonunun nereye varabileceğini gösteren güzel bir örnek. Herkes kendine onu örnek almalı ve sürekli çalışmalı.
YAZICI: BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA INANALIM
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere seslendi. "Bu ülkenin çocukları daha nice hayalleri gerçek yapacak. Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek, 'Biz daha iyisini yaparız' dedirtebilmek" ifadelerini kullandı.
FORMAYI ÇIKARMADI
Yusuf Yazıcı'nın babası İsmail Yazıcı oğlunun formasını maç boyunca bir an olsun çıkarmadı.
CANIM ÜLKEM
Burak Yılmaz, "Canım ülkem, güzel ülkem sana selam olsun. Biz görevimizi yaptık" yorumunda bulundu.
L'EQUİPE: BAŞARININ MİMARI BURAK YILMAZ
FRANSA basını, Lille'in şampiyonluğunu üç oyuncumuzun katkısını da anlatarak duyurdu. İşte detaylar:
L'EQUIPE: "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti."
RMC SPORT: "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos."
LE FIGARO: "Burak Yılmaz golleriyle, Lille'i şampiyonluğa götürdü."
FRANCE INFO: "PSG baskısına rağmen Lille şampiyon oldu.
Burak takımını sırtladı."