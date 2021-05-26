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Giriş Tarihi: 26.5.2021 12:57

Alanyaspor'un kongre tarihi 5 Haziran

MEHMET AL
Alanyaspor'un kongre tarihi 5 Haziran

, pandemi nedeniyle 5 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başkan adaylığınlığa tek aday olarak Hasan Çavuşoğlu katılacak.

Aytemiz Alanyaspor Kongresi pandemi nedeniyle 29 Mayıs Cumartesi günü yapılamayacak. Genelgeye göre toplantı ve kongrelerin yapılmayacağından kongre haziran ayının ilk haftası olan 5 Haziran Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Kongreye tek aday ve tek listeyle yapılacak. Başkanlığa tek aday olarak Hasan Çavuşoğlu katılacak.

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2018 yılında yapılan Kongrede Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 26 kişiden oluşan yönetim kurulunda Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın ve Nazmi Yüksel yer aldı. Denetim kuruluna ise Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu seçilmişti.

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Alanyaspor'un kongre tarihi 5 Haziran
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