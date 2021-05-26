Alanyaspor'un kongre tarihi 5 Haziran

Aytemiz Alanyaspor Kongresi pandemi nedeniyle 29 Mayıs Cumartesi günü yapılamayacak. Genelgeye göre toplantı ve kongrelerin yapılmayacağından kongre haziran ayının ilk haftası olan 5 Haziran Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Kongreye tek aday ve tek listeyle yapılacak. Başkanlığa tek aday olarak Hasan Çavuşoğlu katılacak.

BU SEZON GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU

2018 yılında yapılan Kongrede Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 26 kişiden oluşan yönetim kurulunda Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın ve Nazmi Yüksel yer aldı. Denetim kuruluna ise Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu seçilmişti.