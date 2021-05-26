Bedelsiz gönderilecekler

Cimbom, Falcao’ya 5, Feghouli’ye ise 3.850 milyon Euro yıllık ücret ödemekle yükümlü. Ekstralar da cabası. Bu yüzden Kolombiyalı forvet ve Cezayirli kanat oyuncusu, gerekirse bedelsiz gönderilecek
Bankalar Birliği le imzaladığı anlaşmayı revize eden Galatasaray, yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda. Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufunyolu ise birer yıl sözleşmeleri kalanFalcao-Feghouli ikilisinden geçiyor. Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü Galatasaray'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK
Yeni seçilecek başkan ve yönetimin Falcao-Feghouli ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. Fatih Terim'le Trabzonspormaçının devre arasında tartışanFeghouli şampiyonluğa ortak olunan son6 haftada 1 dakika süre alamamıştı. Falcao ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk (114 milyon TL) maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır.