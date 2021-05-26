Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Rusya'dan talip çıktı!

Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikle Ghezzal ve Rosier transferini sonlandırmak isteyen Beşiktaş diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor.
CSKA MOSKOVA ADEM LJAJİC'İ İSTİYOR
Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu. CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon €'luk teklif gelirse transfere onay verecek. (A Spor)
6.5 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU
Adem Ljajic son haftalarda omuzundan sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Sırp oyuncu bu sezon 22 maçta 2 gol ve 4 asist katkısıyla oynadı. Adem Ljajic, 2019 yılında Torino'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.
DOMAGOJ VİDA İLE YENİ SÖZLEŞME
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, Hırvat stoperden yıllık 3 milyon 750 bin euroluk olan maaşını 2-2.5 milyon euro seviyesine indirme teklifinde bulundu.
Beşiktaş, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi.
Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi