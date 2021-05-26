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Giriş Tarihi: 26.5.2021 14:10

hakaret içerikli paylaşımları yine affetmedi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Fatih Terim hakaret içerikli paylaşımları yine affetmedi

teknik direktörü sosyal medyadan kendisine hitaben hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapan Caner Ö. hakkında avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan kendisine hitaben hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapan Caner Ö. hakkında avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Caner Ö.'nün 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Fatih Terim, 25 Mart 2021 tarihinde kendisi hakkında hakaret ve küfürlü paylaşım yaptığını ileri sürdüğü Caner Ö.'den şikayetçi oldu. Hazırlanan suç duyurusunda, şüpheli Caner Ö.'nün sinkaflı sözlerle Fatih Terim'in de adını geçirdiği, diğer bir paylaşımında ise ağır hakaret içerikli paylaşım yaptığı anlatıldı.

Dilekçede, şüpheli Caner Ö.'nün sosyal medya sitesindeki profilinde okuduğu üniversitenin bulunduğu ve açık kimlik bilgilerinin tespiti için okuduğu üniversiteye müzekkere yazılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayete ait dilekçede, yapılan küfürlerle Fatih Terim'in şeref ve haysiyetinin rencide edildiği, itibar ve saygınlığı ve kişilik hakları ihlal edildiğine ver verildi. Şüpheli Caner Ö.'nün 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Fatih Terim'in sosyal medyada kendisine hakaret içerikli paylaşım yapan 14 kişiye yönelik suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Fatih Terim hakaret içerikli paylaşımları yine affetmedi
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