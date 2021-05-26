Son dakika... Fatih Terim kalırsa Halil Akbunar Galatasaray'a transfer olacak!

A Spor'da yer alan habere göre Halil Akbunar, 5 sene formasını giydiği İzmir ekibine para kazandırmadan ayrılmak istemiyor. İki kulüp arasında takas seçeneği de masada. Galatasaray ile Göztepe, devre arası transfer döneminde Halil için anlaşmış ancak Linnes kiralık gitmek istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 40 maça çıkarak tüm müsabakalarda oynayan Halil, 9 gol 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.