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Giriş Tarihi: 26.5.2021 15:40 Son Güncelleme: 26.5.2021 15:44

Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da!

İHA
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da!

, 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı ise 18 Haziran Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında ’nde yapılacak seçimle belli olacak. Bilindiği gibi mevcut Divan Kurulu Başkanı , başkan adaylığını açıklamıştı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da!
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