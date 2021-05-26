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Giriş Tarihi: 26.5.2021

Galatasaray’da insani açıdan olgunlaştım

Galatasaray’da insani açıdan olgunlaştım
Galatasaray'a veda edip Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Record Gazetesi'ne konuştu. Kendisini fiziksel açıdan çok daha iyi hissettiğini dile getiren 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak değil ama insan olarak çok olgunlaştım. Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. Orada tüm futbolcular tek yürekti. Her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi" ifadelerini kullandı. Fernandes, "1 sezon içerisinde Mourinho, Fatih Terim ve şimdi Rui Jorge ile çalışacaksın. Herkes böyle şanslı değil" sözleri üzerine de "Ben bu şansı yakaladım. Karayerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım" cevabını verdi.

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Galatasaray’da insani açıdan olgunlaştım
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